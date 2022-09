Cambio climático, la lucha que unió a América Latina en la ONU

En un mundo envuelto en una espiral de crisis de distinta índole, América Latina llegaba a la 77 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, celebrada esta semana, con una expectativa sobre cuál sería su posición, ahora que la ideología de izquierda domina el espectro político.



No obstante, indistintamente de su posición, los países de América Latina se mostraron al unísono en dos de los problemas más representativos hoy día: la lucha contra el cambio climático y la invasión de Rusia a Ucrania.



Si bien todos mencionaron en menor o mayor medida el aspecto climático, fue Gustavo Petro, de Colombia, quien basó el punto central de su exposición y en su estrenó ante el pleno, y criticó la forma en la que se ha desarrollado “la guerra contra las drogas” y, a su juicio, los defectos devastadores sobre el medio ambiente y la biodiversidad que hace gala el país.



Otro de los mandatarios que también hizo referencia explícita fue Luis Arce, de Bolivia. Entre sus 14 peticiones, el mandatario denunció que la crisis climática “requiere responsabilidad y armonía entre los seres humanos y la naturaleza y no la usura”. Además, advirtió de un posible colapso ecológico.



De este punto, hasta el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ofreció unas líneas en las que defendió su política de conservación y desestimó las acusaciones sobre la deforestación en la Amazonía brasileña. “No nos olvidemos que esta región abriga a más de 20 millones de habitantes, entre ellos indígenas”, dijo el mandatario.



La guerra en Ucrania también fue el otro tópico común por el que la región de América Latina pidió por diálogo, paz y la resolución del conflicto bélico, en vigor desde finales de febrero.



Entre sus mensajes, Pedro Castillo, el presidente de Perú, llamó a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos de la solución de los conflictos por la vía pacífica.



“No debemos incentivar los conflictos. Debemos hacer de la paz nuestro cometido. Por ello, el Perú reitera, una vez más, la necesidad de que se pacte un cese al fuego en Ucrania, que se incremente la protección de la sociedad civil afectada por el conflicto y se inicien negociaciones para encontrar una solución pacífica, que comprenda los intereses de todas las partes”, dijo el mandatario de izquierda.



Aunque Andrés López Obrador, presidente de México, no estuvo presente en la cita global, sí lo hizo el canciller del país, Marcelo Ebrard, quien en la intervención ante el pleno de la sesión, propuso una comitiva diplomática de alto nivel para reducir las tensiones y mediar entre ambos países beligerantes.



Ebrard explicó que la intención es crear un canal diplomático que complemente a los que ya existen para interactuar con las partes en conflicto, reducir las tensiones y encauzar la mediación.



Dicha comitiva estaría integrada por el secretario General António Guterres, el primer ministro de India Narendra Modi, y el Papa Francisco, entre otros líderes mundiales, detalló el portal web de la ONU.



El secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno mexicano también señaló que “ya presentó” su propuesta a las partes involucradas, “con el único propósito de poder contribuir, como actor imparcial y de buena fe”.



Por último, la migración en la región también fue uno de los mensajes en los que coincidieron los mandatarios, entre esos, los de Costa Rica y Ecuador.



La FAO pide cambios

En el marco de la cita mundial, la agencia de la ONU encargada de la alimentación, la FAO, propuso cuatro líneas de acción para combatir las preocupaciones sobre una crisis de hambre en América Latina, Entre las propuestas se encuentra: proporcionar apoyo a las personas vulnerables a través de sistemas de protección social y facilitar el comercio de productos e insumos agrícolas para evitar parar la producción.



Asimismo, también se habla de garantizar a los agricultores familiares un acceso a semillas y fertilizantes, entre otras.



La FAO también pide invertir en agricultura resistente al clima para revertir la crisis climática.

