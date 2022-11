Así avanza la reapertura de rutas áreas entre Colombia y Venezuela

Poco a poco, los gobiernos de Colombia y Venezuela están reestableciendo relaciones diplomáticas que contempla una serie de acciones concretas como la reapertura de las fronteras y la reactivación del comercio, entre otras.

Una de esas tiene que ver también con la reanudación de los vuelos comerciales entre ambos país, cerrados hace casi tres años y que parece estar viendo la luz luego de que el viernes la aerolínea Turpial, que operará la ruta Caracas-Bogotá, pusiera a la venta tiquetes para vuelos entre las dos capitales, separadas por 1.400 kilómetros.

Desde Venezuela saldrán dos vuelos a la semana (lunes y sábados), mientras que desde Colombia, Satena cubriría la ruta inversa, Bogotá-Caracas, con una frecuencia y tarifas hasta ahora desconocidas.

Por ahora, la Aeronáutica Civil de Colombia informó que autorizó un recorrido de la aerolínea estatal Satena de un vuelo chárter de pasajeros en la ruta Bogotá - Caracas - Bogotá para el día miércoles 9 de noviembre, a las 7:50 a.m. No obstante un vuelo chárter no es una operación comercial, pero sí estaría abriendo la puerta para el restablecimiento de las conexiones aéreas.

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, adelantó la semana, a través de Twitter, que el Gobierno de Nicolás Maduro había dado luz verde para el comienzo de los vuelos, algo que se ha postergado en, al menos, dos ocasiones, desde el pasado 26 de septiembre, cuando estaba prevista la primera ruta.

La reanudación de los vuelos comerciales se concretará seis días después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, se reuniera con Maduro en Caracas, donde acordaron, entre otras cosas, “el reimpulso y la resolución de los nudos críticos en materia de transporte”.

La conectividad aérea entre Colombia y Venezuela quedó suspendida en marzo de 2020, como parte de las medidas tomadas por el Ejecutivo de Maduro contra la covid-19.

Por su parte, otras aerolíneas que también han elevado la solicitud de permisos para volar entre ambos países se encuentran a la espera de que les den luz verde para operar esas rutas.

Según el Ministerio de Transporte, Avianca, Wingo y Satena (por Colombia), y Laser y Conviasa (por Venezuela) están a la espera del último aval.

