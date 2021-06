Así quedó la sobretasa a la gasolina aprobada por el Legislativo

Entre lunes y martes, las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de ley que le permite a municipios, distritos y departamentos adoptar una sobretasa a la gasolina motor extra y corriente.



La norma aprobada en el Congreso de la República, y que pasará a conciliación, es producto de la sentencia C-30 del alto tribunal el cual dicta que este cobro adicional no debe publicarse vía decreto (como se venía haciendo), sino por ley aprobada en el Legislativo.



Tanto el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) dejaron en claro que, con el proyecto de ley no se aumentará el precio de la gasolina, ya que solo se está dando cumplimiento al fallo de la Corte (Constitucional) según el cual el cobro ya existía, pero se debía cambiar la forma de hacerlo, y no es el Gobierno Nacional, sino Congreso de la República el que lo debe tramitar.



Cabe recordar que el proyecto de ley busca resolver, de forma definitiva, una inexequibilidad fallada en 2019 por la Corte Constitucional, que consideró que, en la Ley 488 de 1998, el Congreso se equivocó al no precisar la base gravable del tributo, sino que delegó la función en el Ministerio de Minas y Energía.



Este error ha llevado a que la participación de la sobretasa en los ingresos tributarios de los entes territoriales haya caído, pasando de 8,8% al inicio de la década a 5,7% en 2019.



El articulado de este proyecto, que fue radicado por el Gobierno Nacional (Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minas y Energía) el pasado 26 de mayo con mensaje de urgencia para su trámite, y aprobado en sesiones extras, garantiza más de $2 billones de ingresos para ciudades capitales y departamentos.



Así mismo, su contenido define los precios de la sobretasa a la gasolina corriente en su tarifa general para que en municipios y distritos sea de $940 y la gasolina extra de $1.314, mientras que en Bogotá, la gasolina corriente quedaría con una sobretasa de $1.270 y la extra de $1.775



Por su parte, la tarifa de la sobretasa para el diésel será de $301 por galón, y para consumo en municipios zonas de frontera se liquidará con una tarifa de $204 por galón para el producto nacional y $114 por galón para el producto importado.



Además, las regalías de esta sobretasa, será cobrada por la Nación y distribuida en un 50% para los departamentos, incluida Bogotá, y el otro 50% se destinará para el mantenimiento de la red vial nacional.



Según datos de Asocapitales, en el año 2019 se recaudaron $2,7 billones por esa sobretasa, de los cuales $900.000 millones fueron para los departamentos, $900.000 millones para las capitales, $300.000 millones para el Gobierno Nacional y $600.000 millones para los municipios.



