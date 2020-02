Así respondió MinTIC a la Procuraduría por la subasta del espectro

La ministra de comunicaciones, Sylvia Constaín, le respondió por medio de una carta a la Procuraduría la solicitud que hizo el ministerio público de evaluar la suspensión del otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional, hasta que se aclare cuál es la cuantía que obtendría el Estado producto de la subasta realizada el 20 de diciembre de 2019.

En el documento radicado, el ministerio de las TIC señala que recibió 9 ofertas por un valor de 3, 2 billones de pesos y que con estos recursos se dará cobertura a 3.658 localidades del país que aún no cuentan con el servicio de Internet.



(Procuraduría pide a MinTIC suspender otorgamiento de uso del espectro).



Así mismo apunta que los operadores que resultaron beneficiados con el derecho al uso del espectro deberán hacer inversiones por el orden de los 2,2 billones de pesos.



“Es preciso indicar que una vez finalizó la subasta el ministerio indicó que el recaudo total fue de más de 5,5 billones de pesos y posteriormente la cifra fue precisada por los registros oficiales y estas mismas fueron publicadas el 27 de diciembre de 2019, junto con los informes por participante”, explica la misiva.



Además apunta a que sobre el caso del ‘polémico caso del bloque de Partners’ hay un proceso administrativo para tomar decisión sobre la renuncia que la compañía pidió el 2 de enero de 2020.



(‘El Gobierno es el que debe decidir qué va a hacer’, Novator Partners).



“El participante presentó renuncia de al segundo bloque de 10 MHz en la banda de 2500 MHz, en modo que este ministerio en aplicación del artículo 10 de la resolución 3078 de 2019, debe iniciar un proceso administrativo para decidir sobre los efectos derivados de la renuncia de Novator Partners y en efecto este ministerio lo encuentra procedente”, agregó Constaín.



El ministerio enfatizó en que no existió ninguna vulneración en los recursos que espera recaudar el estado colombiano.



“El surgimiento del derecho al uso del espectro radioeléctrico, además de todo el acompañamiento del ministerio público en la asignación de estos permisos, se podrán adelantar y presentar de manera detallada en una mesa de trabajo conjunta”, añadió.



Sobre la actuación de un contrato entre Blue Managment Consulting de Colombia y del contratista Juan Ignacio Crosta Blanco, solo hubo evidencia de temas logísticos y no de ninguno que tuviera incidencia en el proceso de la subasta de banda bandas de 700MHz, 900 MHZ y 2500 MHz.



(Los intereses en la conectividad).



La procuraduría también hizo la solicitud de la medida preventiva como parte de la investigación disciplinaria contra el director de Industria de Comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Mintic-, Jorge Guillermo Barrera Medina, por “presuntamente haber permitido que fondos de capital privado, como Novator, propietario de Partners, pudieran participar en la subasta en condiciones más flexibles, en cuanto requisitos de duración y acreditación de experiencia, que otros interesados en el proceso”.



LA RENUNCIA



Novator Partners, ganadora de uno de los bloques de la subasta del espectro radioeléctrico, retiró la oferta hecha en el proceso de asignación debido a que una vez concluida la puja realizada por el MinTIC se emitió un informe que mostraba inconsistencias en la oferta.



“Partners presentó al Ministerio su renuncia a un bloque del espectro en la banda de 2.500 MHz, en consecuencia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia podrá utilizar este bloque para futuras subastas”, señaló la compañía en enero de 2020.



A lo cual el ministerio de las TIC señaló que esto no afecta las demás asignaciones, por lo cual se mantiene lo desarrollado en la subasta, incluyendo el número de localidades a cubrir.



Asimismo, precisó que, a la luz de las reglas establecidas en la subasta y las normas vigentes, estudiará la solicitud y se pronunciará al respecto oportunamente.



La decisión al respecto la deberá tomar el Ministerio el próximo 20 de febrero cuando revele los bloques ganados por cada uno de los operadores, junto con sus compromisos en la conexión del país en la zonas rurales.