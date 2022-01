Así será el primer debate entre 10 aspirantes a la Presidencia

Con un esperado cara a cara entre 10 precandidatos presidenciales, EL TIEMPO Casa Editorial y el Grupo Editorial Semana presentarán este martes la alianza informativa que hicieron para la campaña en la que se escogerá el siguiente mandatario de los colombianos.



La primera muestra de esta alianza está prevista para las 11:15 de la mañana de este martes 25 de enero, en un debate de candidatos que será moderado por la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, y el director general de EL TIEMPO, Andrés Mompotes.

La idea es que los dos periodistas indaguen sobre las posiciones de los precandidatos en diferentes temas de coyuntura nacional, con el fin de que los ciudadanos tengan información que les ayude a tomar sus decisiones en esta competencia electoral.



Los precandidatos invitados y que confirmaron su presencia son Sergio Fajardo, Camilo Romero, Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez, Juan Manuel Galán, Ingrid Betancourt, Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro, Óscar Iván Zuluaga y Rodolfo Hernández.

La mayoría de estos precandidatos están agrupados en tres coaliciones (Equipo por Colombia, Coalición Centro Esperanza y Pacto Histórico) y la idea es que el próximo 13 de marzo, el mismo día de las elecciones legislativas, se escojan a los candidatos de las mismas para la primera vuelta presidencial.



Zuluaga y Hernández, por su lado, han manifestado su intención de no participar en estas convergencias políticas y buscarán la Presidencia de manera independiente. El primero con el aval del Centro Democrático y el segundo con firmas.



En este caso, se trata del primer cara a cara con un número tan nutrido de aspirantes a la Presidencia de la República, lo que permitirá a los ciudadanos conocer posiciones, cotejar opiniones y ver quiénes responden a sus intereses para la contienda electoral.

