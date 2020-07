Así trabaja Colombia para adquirir la vacuna contra el Covid-19

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, dijo este martes que a pesar de que aún no existe una vacuna contra el coronavirus, Colombia ya trabaja para su adquisición.

Aclaró que para producir cualquier vacuna se necesitan tres fases: una in vitro, otra de seguridad y otra de evaluación de la eficacia y que en este momento todos los ensayos de vacuna que se están produciendo contra el Covid-19 se encuentran entre la fase dos y tres.



Sin embargo, dijo que “en este momento no es factible saber cuál de las quince que van en la parte delantera tienen ya efectividad”.



Según el jefe de la cartera de Salud, para su adquisición, Colombia se encuentra trabajando con el mecanismo COVAX, una alianza entre países para poder tener acceso a ellas, a través de acuerdos, en los cuales los países se comprometen a adquirir un porcentaje específico.



“En ese mecanismo lo que se prevé es que se adquirirán dos billones de vacunas lo largo de 2021 con una distribución equitativa entre los diferentes países que hagan parte”, dijo el ministro Ruiz.



Señaló que también existen los acuerdos bilaterales en los cuales el país negocia directamente con una vacuna tomando el riesgo si esa puede o no ser efectiva, cosa que en este momento ningún país del mundo sabe.



Afirmó, además, que “Colombia ya firmó un acuerdo de confidencialidad con Pzifer y con AstraZeneca para empezar esas negociaciones de compra, pero no de testeo”.



Según el ministro Ruiz, se calcula que cerca de 6 millones de personas sean vacunadas en Colombia en la fase inicial.



“En el mecanismo COVAX hay un acuerdo básico por el cual el país cuando firma, se compromete adquirir el 20 por ciento del total de vacunas que requiere”, añadió.



Finalmente envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos de que el Gobierno está trabajando en el tema y que Colombia es un país líder a nivel Latinoamericano en tema de vacunas.