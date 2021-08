Así va la cobertura de vacunación en Colombia por grupos de edades

A pesar de que el plan de vacunación nacional ya cubre a personas entre 20 y más de 80 años, casi la mitad de esta población no ha recibido ninguna dosis de vacunas.



Así lo señala un informe de Gestarsalud, la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud, que mostró que a corte del 11 de agosto el 50,9% de las personas en grupos abiertos no habían recibido ninguna dosis de vacuna.



Estas cifras también indican que falta el 15% de personas en el grupo de edad de 70 a 79 años.



Según datos del Ministerio de Salud, si bien se ha cubierto a cerca del 90 por ciento de la población mayor de 80 años y al 100 por ciento del Talento Humano en Salud registrado, la cobertura de las personas entre 60 y 79 años es cercana al 74 por ciento de las personas y la de los habitantes de 50 a 59 años solo llega al 54 por ciento.



Esto quiere decir que aún falta por inmunizar en el territorio nacional a uno de cada cuatro ciudadanos de 60 a 79 años y a la mitad de los que tienen entre 50 y 59 años.



El avance en el grupo de 40 a 49 años, mientras, que fue el más reciente en abrirse para la vacunación, se ubica por encima del 10 por ciento.



Por su parte, 3 de cada 4 personas entre 30 y 39 años faltan por vacunar, mientras 4 de cada 5 personas entre 25 y 29 no han recibido ninguna dosis.



Cabe señalar que las cifras registran constantes cambios debido a su variación diaria. Lo cierto es que las autoridades y el sector de la salud hacen un llamado para impulsar la vacunación ante la presencia de variantes como Delta que hacen más contagioso el virus.



