Las nacionalidades que más piden asilo en Colombia 

Los ciudadanos de Venezuela, Cuba y Ecuador fueron los que más ingresaron solicitudes de asilo en Colombia entre 2020 y 2021 en búsqueda de mejores oportunidades y condición de vida, en medio de la reactivación económica tras el paso de la pandemia por el covid-19.



Así lo resaltó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) en su más reciente informe sobre perspectivas de la migración, donde también recoge el arduo panorama que enfrentan los ciudadanos ucranianos desplazados por la guerra en Ucrania.



Así las cosas, el informe resalta el incremento en las solicitudes de asilo en Colombia desde 2019, cuando alcanzaron las 10.620; en 2020, a pesar de la pandemia, fueron 11.920 y, un año después, en 2021, fueron 15.940. Entre 2020 y 2021 se registró una variación del 34%, 4.020 solicitudes adicionales.



Del total de solicitudes en 2021, 15.811 fueron tramitadas por ciudadanos venezolanos; 27 por cubanos; 5 por ecuatorianos y 26 pertenecientes a la categoría ‘otros países’.

Además de Colombia, los ciudadanos venezolanos ocupan la primera nacionalidad con mayores solicitudes de asilo en Chile, Islandia, España y Estados Unidos.



Los ciudadanos de Colombia, en parte, no encabezan ningún listado, pero ocupan la segunda posición en España y la tercera en Chile y Canadá, resalta el informe. De hecho, Colombia ocupa el octavo puesto entre los 20 países aplicantes de asilo entre los países Ocde.



El documento también enfatizó en la propuesta de Permiso de Protección Temporal (PPT) para los ciudadanos venezolanos, una iniciativa lanzada por el gobierno de Iván Duque y que permite la inserción de los migrantes en la vida cotidiana de Colombia, con acceso al trabajo y salud.



“La salida de refugiados venezolanos, la segunda crisis de desplazamiento externo más grande del mundo, sigue siendo un motivo de grave preocupación, en particular para los países vecinos. A partir del 8 de octubre de 2021, a los venezolanos se les otorga un Permiso de Protección Temporal de diez años en Colombia, complementario a la protección internacional, para quienes residen actualmente en el país y quienes ingresan a través de puntos de control oficiales durante los próximos dos años”, reseñó el documento.



Hasta la fecha, de acuerdo con el portal de Migración Colombia, 1.597.174 PPT han sido aprobados; unos 1.546.311 están impresos, mientras se han entregados otros 1.460.169. En total, busca entregársele a 2,1 millones de ciudadanos venezolanos en el país censados por la entidad.



Posteriormente, la Ocde mencionó en el informe la importancia de la iniciativa de 2019 de otorgar la ciudadanía colombiana a los niños venezolanos nacidos desde el 18 de agosto de 2015 con el objetivo de “evitar la apatridia infantil” de adquirir la nacionalidad de origen una vez en el extranjero.



Entre otros datos que presenta el informe sobre el rol migratorio de Colombia, se destacó que solo el 2% de los flujos migratorios a tiempo completo son humanitarios. Además, en términos de educación la llegada de estudiantes internacionales al país cayó en 13% en el comparativo entre 2018 y 2019.



Colombia, por su lado, es el único país miembro de la organización Ocde que no permite trabajar de forma legal a sus estudiantes internacionales y tampoco le ofrece extensiones de permanencia a sus estudiantes foráneos luego de la graduación.



Entre los países del llamado ‘Club de buenas prácticas’, los destinos de mayor receptividad de migrantes colombianos fueron España con más del 50%, Chile (más del 10%) y Estados Unidos (más del 10%). Le siguen, por orden, México, Alemania, Canadá, Italia, Australia, Francia y Países Bajos.

Sobre la dinámica de la migración temporal laboral, la organización precisó que en el país los trabajadores por temporada vacacional crecieron 14% entre 2018 y 2019; al tiempo en el que las transferencias entre la misma empresa cayeron 4% y la llegada de otros empleados temporales también se redujo en 3%, hasta las 21.000 personas.

Un llamado a la adopción

Mathias Cormann, el secretario general de la Ocde, fue enfático en el llamado sobre la adopción de medidas frente a la próxima fase de la crisis humanitaria de los ciudadanos ucranianos, desplazados desde su país por la guerra.



“Si bien el apoyo inicial de los refugiados ucranianos ha sido esencial, en el futuro los países deben explorar soluciones de ‘doble intención’ que brinden a los refugiados un acceso rápido al apoyo de integración y desarrollar sus habilidades sin obstaculizar un posible regreso a Ucrania”, señaló.

