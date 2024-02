Astrid Bibiana Rodríguez renunció como ministra del Deporte del gobierno Petro

La ministra del Deporte Astrid Bibiana Rodríguez presentó, este jueves 15 de febrero, su carta de renuncia.



Rodríguez había quedado en el centro de la polémica luego de que Barranquilla se quedará sin los Juegos Panamericanos 2027. A ella se le señaló de errores en la gestión.



En su carta de renuncia, Rodríguez no hizo ninguna mención al tema de los Panamericanos y se limitó a reseñar los logros de su paso por la cartera, según ella.



"Cerca de cumplir un año al frente de esta cartera tan importante para la salud física y mental de los colombianos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que usted me brindó, no solo a mí como persona, sino al gremio de los maestros y los educadores físicos, sin su visión, no hubiese sido posible que profesionales de este ramo ocupáramos tan distinguida posición", dijo Rodríguez en la misiva.



"Comprometidos con los deportistas del país, considerados como embajadores de paz ante el mundo, se robusteció el presupuesto a las federaciones, lo que les permite seguir con el desarrollo deportivo de altos logros en el país. Además, el acercamiento con el Comité Olímpico Colombiano permitió trabajar mancomunadamente para plantear estrategias que fortalecieran el deporte colombiano", agregó.



Para este viernes 16 de febrero, en el reinicio de las sesiones legislativas en el Congreso, el primer punto en el orden del día era una moción de censura contra la ministra. El senador David Luna ya tenía 32 firmas.

Con la salida de Rodríguez, ya son dos las ministras de Deporte que pasan por el gobierno del presidente Gustavo Petro en menos de dos años. La primera que ocupó el cargo fue María Isabel Urrutia.

María Isabel Urrutia, exministra del Deporte. Ministerio del Deporte

La pérdida de los Panamericanos

La organización Panam Sports retiró a Barranquilla, capital del Atlántico, la sede de los Panamericanos por no cumplir con dos pagos de cuatro millones de dólares, cada uno por los derechos de hacer el evento. Y de este hecho fue responsabilizada Rodríguez.

Colombia perdió definitivamente la sede de los Juegos el pasado primero de febrero, cuando Panam Sports anunció que Lima y Asunción eran las ciudades candidatas para recibirlos luego de los incumplimientos para llevar las justas a Barranquilla.



Antes, el 3 de enero de este año, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, envió una carta en la que anunciaba que Barranquilla perdía la sede de forma "indeclinable".



*Con información de EL TIEMPO y EFE