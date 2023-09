Cuba, terrorismo y otras 'pullas' que han lanzado Petro y Duque

El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque protagonizan, este fin de semana un fuerte ‘rifirrafe’ a través de redes sociales, espacio en el que se han lanzado ‘pullas’ y cuestionamientos desde el sábado, dinámica que continúa este domingo.

La discusión comenzó luego de que el expresidente Duque escribiera un mensaje sobre Cuba y la presencia de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

El cruce de mensajes arrancó cuando el presidente Petro, citando la publicación de su antecesor, en la que aparecía una frase de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Cuba, hizo una fuerte declaración sobre el expresidente Iván Duque.

Condenan la dictadura de Pinochet, pero idolatran la dictadura de los Castro y sus herederos.



Guardan silencio ante el genocidio de Rusia en Ucrania y legitiman los crímenes de lesa humanidad del ELN, llamándolos revolucionarios.



Quieren equiparar la Democracia de Israel con… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 16, 2023

El jefe de Estado señaló que la entrada de Cuba a la lista de países que ayudan al terrorismo se debe a una solicitud que hizo el gobierno de Duque.

"La excusa fue porque como se había acordado con el gobierno de Santos, los negociadores de paz del ELN no podían ser entregados como rehenes, tal como pedía Duque. Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los países de Colombia, Cuba y Noruega", dijo el primer mandatario.

Luego, lo culpó por la situación que atraviesa hoy la isla por la falta de suministros de medicinas. "La consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el gobierno de Colombia es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesita importar para la vida de niños y niñas no se pueden entrar a Cuba", agregó.

En el mensaje, Petro le pidió al Gobierno de Joe Biden retirar a Cuba de esa lista y de esta forma "comenzar a cerrar y cicatrizar las heridas abiertas en la historia con América Latina".

El expresidente Duque también utilizó su cuenta de X para responderle a Petro. Señaló que desde Cuba se planeó y ejecutó el atentado de la Escuela General Santander, ocurrido el 17 de enero de 2019, y que desde ese país han patrocinado a organizaciones como el M-19, el Eln o las Farc.

Los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación, en cambio tú, Duque, los bombardeaste. Creiste que si morían los niños moría el comunismo, tanta estupidez pensaste. Quizás sea peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes, pensando… https://t.co/84gearFgol — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 17, 2023

"La dictadura de Cuba patrocina terroristas y los ha patrocinado siempre. Así fue con el terrorismo del M-19, Farc, ELN, entre otros. Así fue con el terrorismo del M-19, Farc, ELN, entre otros", dijo el exmandatario.

Y agregó: "Muchos se presentan como defensores de la vida, pero son serviles ante la opresión y la barbarie de los Castro y sus herederos".

Además, escribió que "defender la legalidad no es ideología" y que tampoco lo fue "extraditar a los narcoterroristas del ELN requeridos por los EE. UU."

Cuba fue incluida en la lista de estados patrocinadores del terrorismo el 12 de enero de 2021, en la presidencia de Donald Trump, revocando así la decisión de Barack Obama de sacar a la isla de este listado en 2015.

"Condenan la dictadura de Pinochet, pero idolatran la dictadura de los Castro y sus herederos. Guardan silencio ante el genocidio de Rusia en Ucrania y legitiman los crímenes de lesa humanidad del ELN, llamándolos revolucionarios", escribió en otro trino.

Reunión de Duque y Petro en la Casa de Nariño. El Tiempo

La discusión subió de tono



Cuando se pensaba que la discusión se zanjaría con ese mensaje de Duque, el primer mandatario contraatacó. Lo hizo, nuevamente, a través de su cuenta de X y con un mensaje en el que subió el tono.

"Los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación, en cambio, tú, Duque, los bombardeaste. Creíste que si morían los niños moría el comunismo, tanta estupidez pensaste", dijo el jefe de Estado, quien se encuentra por estos días en Nueva York.

Y no se detuvo ahí. "Quizás sea peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes, pensando que así termina el comunismo, que aquella de los Castro", agregó.

Duque, por su parte, defendió su historial, asegurando que nunca ha empuñado un arma por razones políticas ni ha justificado crímenes.

"Nunca en mi vida he empuñado un arma para matar a nadie por razones políticas. Nunca he hecho parte de grupos terroristas, ni he justificado crímenes como los de José Raquel Mercado, la Masacre de Tacueyó, la toma del Palacio de Justicia o la violación y muerte de Gloria Lara", escribió.

Asimismo, criticó el comunismo como un modelo fallido y rechazado por la humanidad, y acusó a los Castro de exportar su "revolución" de hambre y opresión a otros países, incluido Colombia.

"La humanidad ha rechazado ese sistema que en su nombre mató niños, adultos, ancianos, mujeres, etc. El comunismo no es progresismo, es pobrecismo para la sociedad", sentenció el exmandatario.

PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - POLÍTICA