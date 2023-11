¿Cuándo empezaría el incremento de la tarifa de los peajes en el país?

A principios del mes de noviembre, el Ministerio de Transporte dio a conocer el borrador del proyecto de ley con el que e iba a incrementar de manera gradual la tarifa de los peajes en Colombia durante diciembre del presente año y en enero del 2024.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Ante esta decisión, los transportadores de Fedetranscarga le argumentaron al Gobierno Nacional que esta medida podría traer "efectos nocivos" teniendo en cuenta la coyuntura del país en materia económica.



(Más: En el último puente festivo se movilizaron 1,2 millones de pasajeros).



Mediante un comunicado, los transportadores señalaron que el transporte del país "se enfrenta a un alza que, aunada al aumento del salario mínimo, la puntual disminución de los volúmenes de carga a transportar en razón del detrimento de las importaciones y las exportaciones".

Peajes EL TIEMPO / Cortesía

Vale la pena aclarar que en el borrador del proyecto se menciona que este incremento gradual "se debe establecer a más tardar el 15 de diciembre de 2023".



(Lea: Peajes no suponen un riesgo inflacionario hacia el futuro).



En el documento se argumentó que el costo, equivalente al porcentaje del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del 2022 (13,12 %) se modificaría considerando que la inflación del país en ese momento ya se estaba desacelerando.

Peajes Jhon Jairo Bonilla / EL TIEMPO

Ante esto, en las mesas técnicas entre los ministerios de Hacienda, Minas y Transporte junto a los transportadores se estaría contemplando la posibilidad de que el incremento solo se haga en el próximo mes de enero, más no como está estipulado en el proyecto de ley emitido a principios de mes.



(Le recomendamos: Asecarga pide al Gobierno concertar precios de combustibles y peajes).



Y, después, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en entrevista con 'Blu Radio' que los peajes no subirían en diciembre, esto después de la contracción económica de -0,3 % que tuvo el país en el tercer trimestre del 2023.



Según el funcionario, el objetivo de aplazar la entrada en vigencia del alza de los peajes es no impactar al sector transporte y el bolsillo de los colombianos.



Vale la pena aclarar que las tarifas de los peajes se habían congelado en 143 de estos puntos, con el objetivo de alivianar los impactos de la inflación en las finanzas de los hogares del país.



PORTAFOLIO