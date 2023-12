Austeridad y confianza : las llaves para enfrentar el riesgo fiscal en 2024

Evitar a toda costa que la desaceleración económica se convierta en crisis, proteger el mercado laboral, mantener la estabilidad fiscal y fortalecer la confianza de los inversionistas; son algunas de las prioridades para Colombia de cara al próximo año.

En medio de todo esto, una de las prioridades será lograr que los recursos de la nación alcancen y que se cumpla la regla fiscal, para evitar riesgos que afecten la credibilidad e imagen del país ante el mundo.



No en vano, la agencia Fitch Ratings prevé que el Gobierno Nacional incumpla la regla fiscal en 2024 y 2025.



Richard Francis, analista de la calificadora, dijo esta semana que alcanzar el déficit fiscal del 4,4% del PIB es difícil y podría llegar hasta el 5,25%, lo cual es una situación que le preocupa, especialmente por la caída en las estimaciones de ingresos debido a decisiones recientes, como la prohibición de la no deducibilidad de las regalías por parte de la Corte Constitucional.



Portafolio entrevistó a varios analistas y estos coincidieron en dos aspectos fundamentales: confianza y austeridad.



Andrés Moreno Jaramillo, economista y asesor de mercados, explicó que dentro de las tareas pendientes, se puede empezar por fortalecer la lucha contra la evasión y mejorar la productividad, por medio de un aumento de inversión.



“Acá hay muchas personas que deberían pagar y en la informalidad se esconden y no pagan impuestos. Yo sé que eso no da votos, pero deberían estarse concentrando en todas las personas que usan el Estado y no pagan impuestos si deberían hacerlo”, indicó.



Otra de las advertencias que los analistas consultados por este medio resaltaron, fue la del Comité Autónomo de Regla Fiscal, que dijo a comienzos de este mes que las cuentas para el 2024 están desfasadas y es necesario ajustar puntos como el recaudo tributario esperado y subsidios a combustibles, peajes y Soat.



De acuerdo con el Carf, el próximo año se tendrán que realizar ajustes de gasto de alrededor de 1,4% del PIB (23 billones de pesos) para cumplir el objetivo de déficit establecido por la Ley de la Regla (un balance primario neto estructural de -0,2% del PIB).



Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Itaú Colombia, agregó que si bien se espera que la economía crezca y se recupere en el 2024, esto dependerá de las decisiones que se tomen, especialmente a la hora de poner las reglas del juego.



“Tenemos como país una necesidad inminente de dejar mucho más claras las condiciones, por ejemplo, para los subsidios de vivienda y en general para el sector constructor o para las obras civiles, hay que ejecutar esos proyectos en las regiones que siguen quietos”, dijo.



Por último, para Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario, hay que trabajar mucho en las “complejidades” que se siguen viendo en las declaraciones del Gobierno Nacional en materia de reglas fiscales o con sus reformas, “que no se sabe para dónde van”.

Así las cosas, queda claro que el próximo año será definitivo, y en el que se deben tomar decisiones aterrizadas y consecuentes con la realidad que está por llegar en el corto plazo.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio