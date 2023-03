Autoridades locales y departamentales quieren participar más en la paz

Los gobernadores del país salieron a indicar: “La proclama común de los gobernadores de ‘Libertad y Orden’ que se compartió en redes sociales, fue un gesto auténtico de respeto y sentido de patriotismo que surge por los complejos retos que afrontamos como sociedad, luego de las acciones criminales de grupos armados al margen de la ley que atentan contra los colombianos".



Y es que en la cumbre de esos mandatarios le dijeron al gobierno del presidente, Gustavo Petro que “queremos advertir que mientras el Gobierno Nacional continúe desconociendo la legitimidad de las autoridades locales y el entendimiento que tienen de las circunstancias y situaciones diferenciales de cada uno de los territorios, no habrá éxito en la implementación de la política de paz”.



Aclararon: “No puede ser que estemos en un escenario de incremento de la violencia y de las acciones criminales en los territorios y que ese tenga que ser el costo de la paz”.

Se unen al clamor

De otra parte, la Federación Colombiana de Municipios se unió al llamado de gobernadores del país, quienes solicitaron que la fuerza pública combata a los promotores de la inseguridad que afecta a todos los municipios y que no han aceptado la mano tendida del gobierno.



“Vemos con preocupación cómo diferentes grupos armados ilegales no aceptaron el llamado del presidente Petro y continuaron hostigando las fuerzas militares y la población civil”, dijo Gian Carlo Gerometta, alcalde de Mosquera (Cundinamarca) y presidente de Fedemunicipios.



Agregó que “desde Fedemunicipios solicitamos al Gobierno que intensifique las acciones militares en contra de quienes no quieren acogerse al llamado de Paz Total”.



Por su parte, Gilberto Toro, director de Fedemunicipios, señaló que “los mandatarios locales son la primera representación del Estado en nuestras comunidades; debemos como país unirnos en el propósito de la paz con seguridad”.



Por eso, exhortaron al Gobierno a construir la 'paz total' desde lo local.

PORTAFOLIO