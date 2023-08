Del presupuesto 2023, a junio se había comprometido el 52%

Mientras el Gobierno y el Congreso se alistan para la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024, cuyo monto se radicó por $502,6 billones, por otro lado se avanza en la ejecución del presupuesto de este año, la cual reportaba para el cierre del primer semestre $194,3 billones sin comprometer.



(Vea: Gobierno plantea para 2024 un presupuesto 19% más alto).

El Ministerio de Hacienda publicó recientemente su Informe de ejecución del Presupuesto General de la Nación, acumulado al 30 de junio de 2023. Vale la pena mencionar que el reporte parte del PGN de $405,9 billones aprobado originalmente, y no incorpora todavía los $16,9 billones que se aprobaron en la adición presupuestal del pasado 23 de junio y que llevaron al monto total del presupuesto de este año a $422,6 billones.



Según destacó el documento, de ese monto apropiado, al sexto mes del año, se habían comprometido $211,6 billones (52,1%), se obligaron $170,8 billones (42,1%) y se pagaron $167,8 billones (41,3%).



En la lectura de la ejecución del Presupuesto General de la Nación se debe tener en cuenta que las apropiaciones son los montos de gasto máximo autorizados por el Congreso para ser ejecutados o comprometidos durante la vigencia fiscal respectiva.



Los compromisos hacen referencia a las acciones que se adquieren para contratar y comprometer el presupuesto.



Las obligaciones son el monto adeudado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos, mientras que los pagos, valga la redundancia, son los montos de pago acumulados a la fecha.



(Vea: Consejos ante posible subida de precios y desaceleración económica).



Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, su director, Oliver Pardo, explicó que la lectura del presupuesto depende del criterio con que se mire, y que en la entidad se observan tanto los compromisos como las obligaciones. Según Pardo, una buena forma de compararlo es con los resultados del año pasado y en general de los últimos años.



Si se revisan la ejecución del PGN de 2023 frente al de años anteriores se puede constatar, por ejemplo, que en junio de 2022, del total apropiado ($352,4 billones) para el año pasado se había se comprometido el 52,2%, es decir $184,1 billones; se obligó 40,4% ($142,4 billones) y se pagó 39,7% ($139,8 billones).



“A junio de 2023, si lo comparamos con junio de otros años, no encontramos nada realmente irregular, claramente varía dependiendo de si hablamos de deuda, funcionamiento o inversión, pero por donde se mire, también de manera agregada, no parece ser un año particularmente irregular”, indicó Pardo.



Según el experto, otra forma de mirar el presupuesto es por sectores, para ver cuáles van más avanzados, “pero en el agregado no parece haber retrasos en la ejecución”, indicó.



(Vea: 'Tips' para crear un presupuesto y alcanzar el bienestar financiero).

Así avanza La ejecución

Teniendo presente la composición del presupuesto, la apropiación vigente a junio se distribuyó en $253,6 billones en funcionamiento (62,5%), $74,2 billones para inversión (18,3%) y $77,9 billones en el servicio de deuda (19,2%).



De acuerdo con el balance del Minhacienda, por el lado del presupuesto de funcionamiento, los compromisos a junio ascendían a $122,8 billones, mientras que la apropiación sin comprometer representaba $130,8 billones. Esto quiere decir que al cierre de primer semestre se había comprometido el 48,42% de los recursos.



En el caso del servicio de deuda, la relación era de $46,5 billones comprometidos frente a $31,49 billones sin comprometer, lo que implica que 59,6% de las asignaciones para el servicio de deuda fueron comprometidas.



Según el reporte, la apropiación vigente para el servicio de la deuda pública externa corresponde a $24,0 billones, de los cuales se comprometió el 58,1% y obligó el 57,5% y pagaron el 55,5%.



Para el caso de la deuda interna, la apropiación vigente es de $54,0 billones, de los cuales se comprometieron y obligaron 60,3% y pagaron el 60,2%.



Y en el caso de la inversión, a junio eran $42,2 billones los compromisos, con un remanente de $31,9 sin comprometer.



(Vea: En mitad de año se viajará en bus y con menos presupuesto).

Los sectores

De acuerdo con el reporte de ejecución presupuestal, alrededor del 85% de los recursos de la Nación, sin deuda, se destinan a siete de los treinta sectores que conforman el Presupuesto General de la Nación.



Entre estos se destacan especialmente Educación con $54,8 billones (18%), Hacienda con $51,3 billones (17%) y Salud y Protección Social con $49,6 billones (16%).También le siguen defensa con $41,8 billones (14%), Trabajo con $36 billones (12%) w Inclusión Social y Reconciliación, con $14,3 billones (5%).



(Vea: Educación y salud, prioridades en la adición al Presupuesto).

De 2022 hay un rezago de $29 billones en ejecución

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Hacienda, además de las partidas que componen e l PGN de 2023, se encuentra en ejecución el rezago presupuestal constituido al cierre de la vigencia 2022, que equivale a $29,0 billones.



Este se trata de asignaciones comprometidas y obligadas, constituidas como reservas presupuestales y cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2022, que deben completar su ciclo presupuestal y por tanto ser pagadas en el 2023.



Así, al cierre del primer semestre del año, se habían pagado $18,6 billones, es decir, 64,3% del monto total.



Según Hacienda, el 97,1% del rezago son reservas presupuestales ($28,0 billones), compromisos que al finalizar 2022 no fueron obligados. y el 2,9% restante son obligaciones pendientes de pago.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio