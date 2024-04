Estos son los avances que ha hecho el Congreso en la reforma estatutaria a la educación

En segundo debate, en la plenaria de la Cámara de Representantes, y con 95 votos a favor, se aprobó la ponencia mayoritaria del proyecto de ley estatutaria que busca establecer a la educación como un derecho fundamental.



(Vea: El hundimiento de la reforma a la salud, una gran derrota para Petro).



A diferencia de las otras reformas que el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, busca sacar adelante en el Congreso, como la de la salud (que se hundió esta semana en el legislativo), la pensional y la laboral, con el proyecto de ley estatutaria de la educación, el ambiente de los parlamentarios parece mucho más favorable.



Y eso se debe en parte a que la iniciativa no toca aún temas delicados como dinero, inversión, modelo educativo entre otros, sino que al tratarse de una estatutaria, busca es establecer un derecho, algo a lo que pocos congresistas, principalmente de partidos que no son de Gobierno, se han opuesto.

Pese a ello, no por eso va a ser un debate sencillo.



Existen algunos puntos que siguen siendo polémicos, como la insistencia de algunos representantes en que se mantenga a la educación como un servicio público esencial y no como un derecho.



Así mismo, persiste el temor de que en la discusión se revivan las facultades extraordinarias para el presidente, Gustavo Petro, en materia presupuestal, las cuales se cayeron en el primer debate.



Esta semana pasó una prueba ese proyecto y deberá regresar la próxima al Congreso.

Hace apenas tres días, el martes, el debate tuvo que darse por terminado porque representantes del Centro Democrático salieron de la sala y rompieron el quórum.



Al ser un proyecto estatutario, este tiene de frente una carrera contrarreloj. Tiene hasta el 20 de junio para superar, no sólo el debate en Cámara, sino pasar también dos debates en Senado, donde las mayorías se le complican al Gobierno.

​

“Este proyecto, que básicamente establece el derecho a la educación en los diferentes niveles educativos, así como en poblaciones vulnerables, obliga al Estado a garantizar ese derecho. Esto implicará que se deba, por obligación, cambiar otras leyes, como la Ley 30 de 1992 que regula la educación superior, o el Sistema General de Participaciones, que es la principal bolsa de recursos del sistema educativo”, explica el analista Ricardo Rodríguez.



Al establecerse la educación superior como derecho fundamental, el Estado tendría la obligación de ampliar esa oferta y conseguir recursos adicionales que aumenten la base presupuestal de las universidades, lo que llevaría a la tan ansiada reforma a la Ley 30, que entre otras cosas establece los recursos que el Gobierno gira a las Instituciones de Educación Superior.



Esta reforma cubriría el histórico déficit presupuestal de las universidades y les daría también para ampliar su cobertura.



(Vea: Reacciones a la caída del proyecto de reforma a la salud en el Senado).



Universidad Nacional.

Pero la ley estatutaria también ayudaría, por ejemplo, a alcanzar las metas de trayectorias educativas completas, es decir, reducir la deserción y el abandono escolar, sobretodo en las regiones, y que cada persona que entre en el sistema educativo logre graduarse.



En Colombia, la obligatoriedad de la educación se da entre los 6 y los 15 años, es decir, hasta el noveno grado. Esto ha causado que, en algunas regiones, los gobiernos locales no se preocuparan por garantizar la infraestructura, personal docente y demás aspectos para atender a estudiantes de 16 a 18 años, causando su deserción.



Al respecto, el experto en educación Francisco Cajiao destacó: “Se estima que por cada 100 niños que entran a primero de primaria, solo 44 logran graduarse de bachillerato a tiempo. Además, de 100 graduados de bachillerato a nivel nacional, solo 39 logran acceder a educación superior y apenas la mitad de estos concluye el ciclo profesional”.



El proyecto de ley estatutaria establece la obligatoriedad de la media, es decir, de los grados décimo y once, lo cual ayudaría a reducir la deserción que se da por la falta de oferta educativa, pero también establecería la necesidad de mayores recursos, que se lograrían con otra reforma, la del Sistema General de Participaciones.

(Vea: Lanzan nueva alerta por desabastecimiento de medicamentos: este es el listado).



Ministerio de Educación. Archivo particular

Esto permitiría pasar de 1,9 millones de menores de 0 a 5 años atendidos con educación inicial en el marco de la atención integral a 2,7 millones. El Ministerio de Educación espera apalancar esta meta con la estatutaria, dado que hasta el momento solo es obligatoria la formación desde transición, pero con el proyecto también lo serían los cursos de jardín y pre-jardín.

Hasta ahora el texto del proyecto conserva sus grandes apartados y promesas, como garantizar el derecho a la educación, la ampliación del ciclo preescolar, la obligatoriedad de la educación media y el derecho a la educación de adultos mayores, campesinos y víctimas del conflicto armado.



Otra de las propuestas consiste en reconocer que los programas de formación complementaria de las Escuelas Normales Superiores sean considerados como programas de educación superior.



Aunque hasta el momento avanza, ya hay quienes entran en una de las almendras del proyecto y es ¿de dónde saldrán los recursos para todo lo que busca el proyecto de ley estatutaria?

​

En varios sectores de la educación hay preocupación por la forma “atropellada” como el actual Gobierno maneja los temas financieros, lo que abre la puerta a que terminen cambiando el uso de algunos recursos o sacrificando proyectos educativos en marcha.



Será la próxima semana cuando se conocerán las posiciones de los parlamentarios respecto al origen total de los recursos para garantizar universidades en zonas apartadas.



(Vea: Reforma pensional ya cumplió trámites solicitados para ser votada: qué viene ahora).



El Tiempo- Portafolio