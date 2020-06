Bajó el ritmo de nacimientos y subieron las muertes, a marzo

Entre enero y marzo de este año nacieron en Colombia 145.619 niños y niñas, cifra inferior en 2,6% a los 149.528 del igual lapso del año pasado. Mientras tanto, los fallecimientos del mismo periodo ascendieron a 56.972 personas, lo que equivale a un incremento de 3,8% en comparación con los registrados en 2019.



Así lo señala el último reporte del Dane, que además indica que por grupos de edad de la madre, la mayor proporción de nacimientos en el periodo se registró entre 20 y 24 años (29,1%), y entre 25 y 29 años (24,7%). Los nacimientos cuya progenitora se encontraba entre los 15 y 19 años disminuyeron en 5,7%, pasando de 27.358 casos en el primer trimestre de 2019 a 25.801 en el mismo periodo de 2020. Así mismo, entre enero y marzo de 2020 se redujeron en 12,3% el número de nacimientos cuya mujer tenía entre 10 y 14 años, en comparación con el primer trimestre del 2019. Igualmente, de las 56.972 defunciones ocurridas entre enero y marzo de 2020, el 12,5% se presentó en personas entre 80 y 84 años.



Las cifras señalan además, que el 25,2% de las defunciones fetales, es decir, que fallecieron antes de que el niño o la niña nacieran, ocurridas en el primer trimestre de 2020 se presentó en el grupo de edad de madres entre 20 y 24 años.



EL EFECTO COVID- 19



En el primer trimestre de 2020 se reportaron 30 fallecimientos por covid-19 confirmado, hubo 94 casos sospechosos del virus, y 2.135 personas murieron por neumonías e influenzas.



Desde la perspectiva del nivel educativo de la madre, el 50,5% de los nacimientos en el primer trimestre del 2020 correspondió a mujeres con formación media académica, técnica, normalista, técnica profesional y tecnológica; el 33,0% a madres con formación básica primaria y secundaria; y el 12,5% a mujeres con educación profesional, especialización, maestría y doctorado. En comparación con el primer trimestre de 2019, entre enero y marzo de 2020 el número de nacimientos de madres sin ningún nivel educativo y preescolar se redujo 40,8%.



Por grupos de edad, las mayores proporciones de defunciones en el primer trimestre de 2020 se presentaron en personas entre 80 y 84 años (12,5%), y entre 85 y 89 años (11,6%). Además, el 63,9% de la mortalidad se registró en personas de 65 años en adelante. En el primer trimestre de 2020, se presentaron 25.775 muertes de hombres por causa natural, un 4,5% más que lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Las enfermedades isquémicas del corazón concentraron un 18,2% de los fallecimientos. Así, las enfermedades isquémicas del corazón concentraron la mayor proporción (15,8%) entre las causas de las 24.259 defunciones naturales en mujeres.



Por otra parte, en el primer trimestre de 2020 hubo 5.708 fallecimientos de hombres por causas externas, un 0,2% más con respecto a enero – marzo de 2019. La causa con mayor proporción fue agresiones (homicidios), con el 45,0%.



NACIMIENTOS ANUALES



En 2019 se presentaron 638.516 nacimientos en Colombia, lo que representó un incremento del 0,1% (+802 nacimientos) en comparación con 2018. El 48,6% de ellos correspondió a mujeres. En 2019, los nacimientos en madres menores de 19 años se redujeron en 3,2% (-4.075) con respecto al 2018.



Entre tanto, los fallecimientos del 2019, sin incluir los fetales, sumaron 133.594 de hombres y 108.883 de mujeres. Así mismo, las enfermedades isquémicas del corazón concentraron el 15,8% de los fallecimientos en hombres, y el 16,0% en mujeres. Las defunciones en hombres por enfermedad isquémica del corazón se redujeron en 0,5% en 2019 frente al 2018; mientras que se incrementaron en 7,6% los decesos por agresiones (homicidios), y en 21,4% por enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores.



Sobre el tema, Portafolio consultó a expertos. Leonardo Briceño, director del grupo de salud pública de la Universidad del Rosario, explicó que “estas estadísticas son muy necesarias, pues hay muchas enfermedades respiratorias, como pueden ser por bronquitis o neumonía, que no se han relacionado con covid-19. Entonces estos datos nos ayudan a establecer si hay un aumento de la mortalidad no explicada por otras causas. Si miramos al mundo, esto ha ayudado a que muchos países corrijan sus cifras entre 25% y 40%, pues se presentan fallecidos con mayor frecuencia que en años anteriores”.



Frente a la relevancia del coronavirus en la mortalidad en el país, Jorge Martín, doctor en epidemiología y profesor investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, apunta que “hace muchos años que no se presentaba una enfermedad infecciosa entre las 10 principales causas de muerte. De hecho, si como calculó el Gobierno, se llega a una cifra de alrededor de 41.000 fallecidos, se convertirá en la primera en Colombia y alrededor del 20% de los decesos en 2020 serían por este motivo. En cuanto al resto, se podrían esperar menores cifras por lesiones de causa externa como homicidios y accidentes de tránsito, pero sí podría haber incluso más casos de eventos crónicos por circunstancias como sedentarismo o peor alimentación por menores ingresos, eso tiene mucha incidencia”.



Agrega que “si la proyección estaba en torno a los 200.000 fallecidos este año, por causa del coronavirus esa cifra aumentará. Hay que tener en cuenta que las principales causas de muerte suelen ser enfermedades crónicas y cardiovasculares, por lo que la importancia de estas quedará relegada por la covid-19”.



DANE PRECISA CIFRA



El director del Dane, Juan Daniel Oviedo aclaró ayer que la diferencia del número de fallecimientos entre las cifras de esa entidad (30) y las del Instituto Nacional de Salud (16), con corte al 31 de marzo, obedece a que la institución estadística tomó la información oficial, que indica que al finalizar el tercer mes del año, “las muertes por covid-19 ascendieron a 29, más un deceso que sucedió el 26 de febrero, fecha a partir de la cual nosotros tene- mos el criterio de alimen- tar las estadísticas el día en que sucede la muerte de la persona, pero ese deceso fue certificado por una IPS, en un disgnóstico clínico cargado el 25 de mayo”.