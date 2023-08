Conectividad y subasta 5G, las tareas pendientes por ejecutar

Los asuntos tecnológicos y de conectividad también han estado presentes en la agenda de trabajo del gobierno de Gustavo Petro durante estos primeros 365 días de mandato.



El Gobierno ha realizado varios anuncios que han llenado de expectativas al sector, como por ejemplo la apertura de mesas de diálogos para identificar las necesidades de la población en ese sector, así como que buscará conectar en los próximos años el 85% del país. Además, reveló la fecha de la subasta 5G en Colombia (20 de diciembre).



Esto, acompañado por un cronograma de trabajo, que incluye a un comité técnico y la asistencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), máximo organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).



Asimismo, entre los anuncios se conoció que en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, se construiría el primer centro de inteligencia artificial, que contará con un presupuesto de $50.000 millones.



De acuerdo con el MinTIC, el proyecto tendría como finalidad impulsar al país en las nuevas tecnologías.



En materia de seguridad se ha venido avanzado. Recientemente ante el Congreso fue radicado el Proyecto de Ley para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Esta entidad, que estaría adscrita a la Presidencia, buscaría robustecer la ciberseguridad en el país y tendría como eje la coordinación, confidencialidad, cooperación, neutralidad tecnológica, además de un enfoque basado en riesgos.



Pero si bien los ejes estratégicos que ha planteado el Gobierno han apuntado a la democratización de las TIC en Colombia, la conectividad, la expansión de la fibra óptica y la ciberseguridad, durante este primer periodo también el Gobierno ha tenido que atravesar por varios traspiés como el cambio de ministro en la cartera de las TIC.



Recordemos la salida de Sandra Milena Urrutia y la llegada de Mauricio Lizcano; así como la fuerte polémica que se gestó entorno a las aplicaciones de movilidad y de reparto.



A esto se le suma la incertidumbre que se generó dentro del ecosistema de las startups por cuenta de artículos planteados en la reforma tributaria y en la laboral.

Opiniones

Gremios como Alianza In y la CCIT (Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones) también se pronunciaron frente al primer año de gobierno de Gustavo Petro.



Para José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, en este periodo, si bien se han abanderado cambios y se han propuestos nuevas agendas de trabajo, el Gobierno, recalca, en ese marco “ha subutilizado el potencial de la tecnología como transformador de la sociedad”.



“Este ‘Gobierno del cambio’ de aquí en adelante debe entender que la agenda digital, sin duda, tiene un punto importante en la conectividad, pero debe ser mucho más. La economía digital debe estar en el centro de la discusión, así como la promoción del emprendimiento basado en tecnología”, afirmó López.



Asimismo, destacó que de aquí en adelante el Gobierno deberá seguir enfrentando grandes retos enfocados en acelerar la transformación digital.



“El primero desafío es que la reforma laboral sea en digital y no análoga, que no sea una reforma obsesionada con el siglo XX, sino más bien acondicionada para las nuevas realidades. Esperemos que se avance en la reglamentación de las plataformas de movilidad, que hoy ofrecen oportunidades de generación de ingreso, así como la regulación de criptoactivos, esto es clave hoy día para prevenir estafa y el lavado de activos. Por último, desde la tecnología se deberá potenciar el acceso a crédito a la población de estratos 1,2 y 3”, remarcó López.



Por su parte, Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (Ccit), señaló que una de las propuestas que siguen pendientes es incrementar de “manera importante” la conectividad del país, especialmente en las zonas más remotas.



“Esa promesa hasta el momento se está llevando a cabo. Ahora bien, en este primer año de Gobierno también se han sentado las bases para la tan esperada subasta de las bandas requeridas para la llegada de las redes 5G al país, lo cual cambiará positivamente la cara del sector en Colombia”, comentó Yohai.



Frente a lo que se viene de aquí adelante, Yohai precisó que lo que se espera durante el próximo año es la llegada de las redes 5G y todo lo que eso implica desde el punto de vista de las inversiones multimillonarias que llegarían a Colombia y, por supuesto, los efectos positivos para la economía.

Los nuevos aliados

Uno de los puntos que ha destacado el Gobierno en su primer año de mandato es que espera trabajar de la mano de lo proveedores de servicio de internet, también conocido como los ISP, para potenciar el alcance de la fibra óptica.



Según reportes del MinTIC, en el país hay cerca de 3.409 ISP. Los departamentos que reportan el mayor números son: Bogotá (443), Antioquia (349), Valle del Cauca (300), Cundinamarca (262), Santander (201), Bolívar (173) y Nariño (146), mientras que los departamentos de Guainía (1), Vichada (2) y San Andrés (3) reportan el menor número.



