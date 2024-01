Cómo el Banco de la República se puede adaptar al cambio climático

El Plan Estratégico 2022-2025 del Banco de la República definió el cambio climático como un tema importante y en ese sentido se articula con una iniciativa global de bancos centrales que más allá de aspectos técnicos en materia económica y emisión de moneda, ven que hay riesgos potenciales para sus operaciones.



Se busca la optimización de la producción y mecanismos de compensación, para avanzar en la meta de carbono neutro, tema que el Emisor colombiano ya alcanzó. Ahora busca contribuir a la discusión sobre los riesgos del cambio climático en la economía y el codirector Jaime Jaramillo habló del tema.

¿De qué manera el Emisor está involucrándose en el tema climático?



El banco se dio cuenta de que el problema del cambio climático ya está aquí y en algún sentido genera una serie de riesgos y de situaciones que hay que a manejar.

El banco tiene 100 años y quiere durar 1.000 o 2.000 años y debe ser capaz de permanecer, independientemente de lo que pase con el cambio climático.



El reto es adaptarse y estar preparado para manejar los retos y dentro de eso hemos hecho toda una serie de cosas. Unas internas y otras que tocan el resto de Colombia con unos estudios sobre cómo vemos nosotros los impactos y estamos trabajando en eso muy profundo, porque hay temas complicados ahí. A nivel internacional hacemos parte de un grupo de bancos centrales que está pensando en cómo se deben adaptar al tema climático y participamos en las reuniones, sobre todo en las que tienen que ver con el manejo de la política monetaria.

¿Cuáles son los impactos que el Emisor ve de su propia operación por el cambio climático?



El banco tiene un componente relacionado con su función como empresa que produce billetes, monedas y el sistema de pagos, además maneja el área cultural, que es como el custodio de una parte del arte y de los libros con la Red de Bibliotecas y su función como una autoridad económica.



Hay que adaptar la política a esa realidad y fuera de eso, los modelos que tiene el banco necesitan ser actualizados y preparados para manejar los retos del cambio climático y trabajamos con otros bancos centrales. El reto es grande y tomará tiempo pues no se ha escrito un libro; lo estamos escribiendo.



¿La Constitución le dio unas funciones al Banco, pero esta discusión global qué va a hacer que ocurra? ¿Recomendar, ir más allá de alertar? ¿Cuál es?



El tema del mandato constitucional es muy claro. Dar estabilidad de la moneda, la convertibilidad. Es en la parte externa, cambiaria, donde vamos a tener unos retos grandes, precisamente porque no sabemos el tipo de choques de oferta que vamos a tener que afrontar y cómo es la manera óptima de afrontarlos.



Tenemos que mantener la estabilidad de la moneda lo más que se pueda, independientemente de los choques que recibamos y eso es un reto complejo que implica repensar los modelos que usamos y hacerlos adaptar, pues el cambio climático nos va a cambiar. Digamos todo el comercio exterior de Colombia, que está muy centrado en hidrocarburos y en la medida en que el resto del mundo ya no quiera importar nuestros productos, vamos a tener que volver a una economía más diversificada. Es tratar de tener exportaciones más diversificadas y todo eso implica un manejo en el tema cambiario un poco diferente.



Tenemos uno de los mejores equipos técnicos del mundo y eso los debe poner a pensar no solamente para que el banco se adapte, sino también porque en el proceso se encuentran cosas que son importantes y que ayudan a pensar en estrategias para el manejo de eso.

Algunos consideran que el cambio climático es lejano y que no le corresponde a esta generación...



Uno de los problemas que hay con todo el manejo que se le ha dado al tema del cambio climático es que se habló que iba a pasar en 100 años, en 50 años. Entonces cuando empezó esta discusión, a principios de los 2000, el futuro era el 2050 y resulta que ya está a menos de 30 años, pero el cambio climático está pasando.



Hay temperaturas más altas y eso es preocupante, no solamente en la tierra, sino también los mares. Y hay ejemplos como el Río Negro que aporta menos agua al Amazonas. Si se seca el río y la selva, ésta se destruye. O el déficit de agua que un país como Panamá está teniendo y que afecta la navegabilidad del canal, lo que impacta a la economía.

¿Otro ejemplo?



Puede ser construir las casas en Providencia en concreto pues literalmente es mucho más barato, irónicamente, que estar dejando que se caigan con el paso de los huracanes, que cada vez podrían ser más frecuentes. La discusión es amplia y se van a ver más cosas sobre el cambio climático.



