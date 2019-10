'Bogotá escogió una historia de vida para gobernar': Claudia López

"Hoy por fin ganamos. Hoy era el día de las niñas, hoy era el día de los jóvenes, hoy era el día de las mujeres, hoy era el día de las familias hechas a pulso. Sabíamos y siempre supimos que si nos uníamos podíamos ganar y hoy hicimos historia", con esas palabras inició su discurso Claudia López, tras convertirse en la primera mujer electa que gobernará a Bogotá.



Con 1'107.504 votos, López logró una votación histórica y se comprometió con sus electores a hacer un gobierno incluyente y que escucha a los ciudadanos.



"Bogotá no queda dividida, no queda polarizada. Bogotá escogió una historia de vida para gobernar, escogió el liderazgo de una mujer luego de centurias de gobiernos de hombres y casas políticas", afirmó desde el centro de convenciones de Compensar.



Lopez también señaló que continuará con los que va bien del gobierno actual y que tendrá mano dura para desterrar la corrupción. "Ganó la decisión de construir un sistema de transporte sostenible, que además nos saque del trancón del ahogo y la contaminación", apuntó.



Y agregó que: "Hoy Bogotá votó por primera vez en la historia, pero no será la última, a una mujer, a la hija de una maestra y un boyacense humilde, a la niña que creció en La Granja en Engativá, a la adolescente que creció en Ciudad Bolívar, a la mayor de seis hermanos que pudo terminar la universidad con el Icetex".



En ese sentido señaló que Bogotá votó va a tener "el mejor equipo de gobierno", uno abierto, ciudadano, que no abusa, que cuida cada peso como sagrado, que sabe que gobierna para los 9,2 millones de colombianos que vive en nuestra ciudad-región



"Hoy Bogotá eligió a una mujer que creció en una familia como la suya. Soy consciente que recibo el trabajo y la lucha de muchas generaciones", anotó.



"Bogotá no va a cambiar porque hoy cambia la alcaldía, Bogotá cambia si todos decidimos ser mejores ciudadanos. Hoy no solo ganamos la alcaldía, somos mayoría en el Concejo de Bogotá", puntualizó.