Congelar el predial y otros incentivos del ‘Plan Marshall’ de Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó este miércoles la propuesta del “Plan Marshall” para reactivar el empleo y la economía de la ciudad, afectada este año por la pandemia.

​

El plan se presentará al Concejo de Bogotá en dos proyectos de Acuerdos, los cuales incluye $2 billones de incentivos tributarios, que será presentado esta semana; y $11 billones de cupo de endeudamiento para impulsar la recuperación de la capital del país, acuerdo que será radicado la próxima semana y cuyos detalles se conocerán en algunos días.



En materia de incentivos, la Administración Distrital le propondrá al Concejo congelar el impuesto predial para el año gravable 2021 para todos los predios residenciales y no residenciales, excepto lotes. Es decir, no sufrirán cambios de tarifas.



Otro incentivo que propone la Alcaldía es que para los que aún con el congelamiento del predial no puedan pagar y necesiten un esquema de cuotas puedan hacerlo en cuatro partes durante el año sin ningún costo financiero, es decir, sin intereses.



Según la Alcaldesa, lo que se propone es extender el pago alternativo por cuotas al año gravable 2021 para predios no residenciales (restaurantes, hoteles, bodegas, locales, oficinas, universidades) y predios residenciales de propiedad de personas jurídicas.



Además, pide descuentos y exenciones en el impuesto predial que incluye exención del 100% en el predial para teatros y museos para el 2021 y 2022, y del 50% hasta el 2030.



Así mismo, pedirá descuento tributario a los predios que tuvieron un crecimiento desbordado en el 2018 y 2019 para estrato 1,2 y 3.



En cuanto incentivos para empresarios, afectados por la pandemia, la Alcaldia propone un régimen de apoyo y descuentos progresivo al impuesto del ICA (Industria y Comercio), esto quiere decir que entre más pérdidas haya tenido la empresa, menos ICA pagará.



Si la reducción de sus ingresos gravables fue inferior al 20%, la reducción en el impuesto del ICA será del 5%. Si la disminución fue entre el 20% y 40%, el descuento será del 8%.



Por su parte, si la pérdida de ingresos fue entre 40% y 50% pagarán 11% menos de ICA. Para los empresarios que hayan tenido reducciones del 50% de sus ingresos, el descuento que se aplicará será del 15%.



Para los informales habrá incentivos para que se formalicen y puedan acceder a este plan.



Así mismo, la Alcaldesa López le pidió a quienes más recursos tienen que sean solidarios y solicita al Concejo que haya un aumento de la tarifa del impuesto predial a predios residenciales cuyo valor catastral sea superior a 1.092 millones de pesos.



Además, pide un ajuste a la tarifa de ICA para algunas actividades que no se han visto afectadas por la emergencia, entre ellas plataformas digitales. En ese punto aclaró que no se gravará a los usuarios de estas herramientas, sino a las compañías que realizan estas actividades y que mejor les ha ido durante la pandemia.



"Este es el momento de actuar colectiva e inteligentemente. Con resiliencia, creatividad y trabajo lograremos salir de este momento difícil. Por eso, hoy presentamos el Plan Marshall que reactivará social y económicamente a Bogotá con endeudamiento e incentivos tributarios", manifestó la alcaldesa, durante la presentación de la propuesta.