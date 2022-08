Alianza a la que se unió Bogotá para impulsar la 'economía 24 horas'

La Alcaldía de Bogotá y su homóloga de Nueva York anunciaron este miércoles 3 de agosto el lanzamiento de la red de ciudades 24 horas en colaboración con City Possible, una iniciativa de Mastercard.



(Lea: Billeteras digitales: cómo funcionan y qué opciones hay en el país).

De acuerdo con un boletín de prensa, esta nueva red global “permitirá que los líderes de las ciudades y, cualquier persona interesada”, se reúnan y compartan sus experiencias y mejores prácticas, para la promoción de soluciones innovadoras, “que abordan los desafíos que enfrentan las ciudades en la noche”, y que “garanticen que las economías de las ciudades del mundo le apunten a un funcionamiento las 24 horas”.



Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, indicó que “la participación de Bogotá representa una oportunidad para fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a la internacionalización, posicionamiento, promoción y cooperación de la ciudad”, además, destacó que “el hecho de que una ciudad tenga actividad económica las 24 horas, se traduce en un aumento de la productividad que dinamiza la economía y que, en el largo plazo, generará enormes beneficios para todos”.



A su turno, Jody Barnett, directora de la red ‘City Possible’ en Mastercard, dijo que “el lanzamiento de la red de ciudades de 24 horas encarna la razón por la que creamos City Possible: para que las ciudades se escuchen unas a otras, aborden los retos compartidos de forma colaborativa e impulsen estrategias que resuelvan los problemas en la frontera de la innovación urbana", dijo



Durante el año 2021, la estrategia ‘Bogotá 24 horas’ benefició a 5.009 comercios de 11 localidades de la ciudad distribuidas en 13 zonas, contó con un estimado de 24.000 visitantes en 3 eventos de ciudad: Festival Macarenazo, Candelaria Camina y Open San Felipe, espacios que impactaron a los sectores económicos del arte, la moda, la gastronomía y el sector de muebles y madera.



(Además: Dian subastará equipos de Centros Poblados para recuperar anticipos).



En este 2022, la secretaría de Desarrollo Económico, busca consolidar la gerencia nocturna, junto con las instancias que formalizan la articulación de acciones y de oferta, para el desarrollo de la actividad económica en horarios no convencionales, y avanzar en la identificación de incentivos y acciones que permitan conformar zonas catalogadas como Distritos Creativos, con oferta comercial y de servicios en horarios no convencionales.



PORTAFOLIO