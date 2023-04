Bonos del Emisor, la alternativa de Petro para indemnizar víctimas

El presidente Gustavo Petro planteó este martes la posibilidad de que las casi 10 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia sean indemnizadas con bonos emitidos por el Banco de la República.

“La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia y creo que acortaríamos los tiempos”, dijo el jefe del Estado durante su intervención en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.

El gobernante colombiano explicó que en el presupuesto anual de Colombia, que es de alrededor de 400 billones de pesos (88.746 millones de dólares de hoy), 2,5 billones de pesos (554,5 millones de dólares) son para indemnizar a las víctimas con lo que esa gestión “tomaría 125 años”.

“Le estamos diciendo a la sociedad que las víctimas se van a morir primero antes de recibirla”, apostilló al decir que buena parte del Presupuesto General de la Nación se utiliza en el pago de la deuda, pensiones, profesores y educación, entre otros rubros.

En esa línea dijo: “De ahí para abajo empezamos a entender que no hay campo fiscal, el Estado colombiano no es capaz de indemnizar (a las víctimas), no tiene la capacidad para indemnizar las víctimas del conflicto”.

Petro recalcó que lo que plantea “no es la imposición de un Gobierno porque todos sabemos que el Banco de la República es independiente del Gobierno, sino que debería ser el fruto de un acuerdo nacional”.

Recordó que para indemnizar a las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado se necesitan 301 billones de pesos.

Enfatizó en que con la idea que plantea se pueden indemnizar a las víctimas del conflicto armado en unos 10 ó 15 años aunque reconoció que lo planteado es un "camino no ortodoxo para hacerlo".

La directora de la Unidad para la Atención de Víctimas, Patricia Tobón, dijo el lunes que "se requerirían más de 60 años para contrarrestar la profunda desigualdad, para reparar de manera integral a las víctimas".

Según este organismo actualmente hay 9.446.572 personas registradas como víctimas, de las cuales casi 7,5 millones reciben atención.

