El Banrep insiste sobre inviabilidad de bonos para víctimas

El presidente Gustavo Petro había hablado hace unas semanas acerca de la posibilidad de que se le entregaran bonos a las más de 10 millones de víctimas del conflicto armado interno colombiano a modo de reparación económica, siendo estos emitidos por el Banco de la República.



No obstante, el gerente general de la entidad, Leonardo Villar, habló nuevamente frente a este tema, asegurando que el Emisor no puede hacer emisiones sin un fuerte respaldo.



Frente a esto, la única posibilidad que habría sería un crédito directo al Gobierno, no obstante, esta opción podría traer consigo varios inconvenientes, según manifestó Villar.



"Son bien conocidos los riesgos que eso genera para la estabilidad económica y para la inflación. Se han discutido muchísimo", dijo el gerente general del Emisor.



De igual manea, manifestó que se han estudiado otras alternativas, pero que “no ha habido nunca una propuesta concreta en esta dirección y la oposición que ha tenido el banco, tradicionalmente, es que un crédito directo al Gobierno no está contemplado en las discusiones actuales”.



Así mismo, Villar trajo a colación que un crédito de esta naturaleza está reservado, de acuerdo a lo explicado en la Constitución, para situaciones muy puntuales y excepcionales y solo podría ser aprobado en caso de que se decida por unanimidad por la junta directiva del Banco de la República.



“Más allá de que estén o no de acuerdo todos los miembros de la junta, lo que hay en la propia Constitución es un mensaje de que ese tipo de acciones solo podrían realizarse en circunstancias absolutamente excepcionales y con justificaciones, que vayan más allá de los grandes costos que tendría una emisión sin respaldo”, agregó.



Por parte del saliente ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, menciona que existen dos mecanismos regulares que son válidos para que puedan contar con recursos extra: la compra de TES por parte del Emisor, y las utilidades que la entidad entrega cada año y que, en una gran medida, hacen parte del Presupuesto General de la Nación.



