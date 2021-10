Buscan aprobar bonificaciones salariales para congresistas

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes discute un proyecto de ley que busca fijar una remuneración variable para congresistas y funcionarios públicos. Se trata la iniciativa 004 de 2021 “por medio del cual se modifica la ley 4 de 1992 en favor de la descentralización y se crea el sistema de compensación variable en el Estado".



El representante a la Cámara, Mauricio Toro, advirtió que "si se buscara implementar un verdadero sistema variable para promover y premiar mejores resultados en el sector oficial, tal como pasa en el sector privado, este proyecto también debería contemplar que a los peores funcionarios y los congresistas que no cumplan su trabajo se les pague menos; pero no, este proyecto lo que está es escondiendo es una bonificación extra para los congresistas".



También comentó que el proyecto para bajar el salario de los congresistas que se ha solicitado por los ciudadanos y que han presentado al Congreso, se ha hundido en varias ocasiones.



"Mientras los colombianos están en las calles exigiendo que se bajen los salarios de los congresistas, resulta que se quiere aprobar este proyecto que hace todo lo contrario y abre la ventana para que se aumenten los salarios de los funcionarios públicos, y expresamente el de los congresistas", señaló



Asimismo, advirtió que una de las partes más preocupante es el artículo 2, que propone involucrar a los entes territoriales en la fijación de salarios para los servidores públicos, lo cual hoy en día está expresamente prohibido.



Finalmente, Toro indicó que "los congresistas no podemos legislar en interés propio y no podemos estar aprobando una posible bonificación adicional cuando el país ha estado en la calle exigiendo que se bajen los salarios. Este proyecto es inoportuno, un golpe a la cara de los ciudadanos".



Además del millonario salario base de los senadores y representantes de Colombia, el costo de cada parlamentario consta de una Unidad de Trabajo Legislativo que cuesta un máximo de $ 43.890.150, un retroactivo de casi 20 millones que se les consigna a cada uno durante el año, tiquetes aéreos que pueden costar alrededor de $ 5.000.000, alquiler mensual de camionetas blindadas cuyo costo por cada una es de $ 11.000.000, así como un millonario seguro de vida para los 108 senadores.



PORTAFOLIO CON POLÍTICA EL TIEMPO