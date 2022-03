Cada 45 segundos un colombiano accede a agua potable.

Desde el inicio del Gobierno uno de los grandes retos fue llevar el acceso de servicios básicos a todo territorio nacional, y sobre todo el agua. Mediante el esfuerzo de llegar a zonas apartadas del país, poco a poco se ha logrado la meta.



(Contraloría investiga Planes Departamentales de Agua).

El viceministro de agua, José Acero, en entrevista con Portafolio, relató que sin lugar a dudas el reto más grande que enfrenta el sector del agua, es llegar con soluciones de infraestructura y saneamiento básico a las zonas de más difícil acceso en el país.



“Para abordar este reto, desarrollamos iniciativas basadas en esquemas diferenciales de abastecimiento, los cuales permiten la adopción de tecnologías y modelos de gestión que responden a las características (sociales, geográficas, culturales) propias de estas zonas”, indicó el funcionario.



(45% de municipios no tienen buen servicio de acueducto).



De esta manera, nacieron programas como Guajira Azul, Agua al Campo y Agua al Barrio, respondiendo a las necesidades específicas de las regiones.



“Con Guajira Azul ya terminamos cinco módulos de pilas públicas que llevan agua potable por primera vez a más de 30.900 indígenas Wayuu que habitan las áreas rurales dispersas del departamento. Con Agua al Campo buscamos no solo aumentar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento básico, sino también su continuidad y calidad, lo cual nos ha permitido llegar con soluciones de agua por primera vez a más de 500.000 habitantes de la zona rural del país”, manifestó el viceministro.



Además, con el programa Agua al Barrio, se han conectado al servicio de acueducto a más de 91.000 personas en 14 municipios del país.



Sin embargo, la preocupación constante de las comunidades no es solo proveer el servicio de agua, es la continuidad permanente del servicio, y aunque el Gobierno Nacional ha invertido recursos en el sector siguen las barreras.



“Una de las más grandes es la atomización de prestadores, es decir, la existencia de muchos prestadores con pocos usuarios, lo que tiene como resultado un sector poco eficiente y con dificultades para afrontar inversiones que permitan aumentar los indicadores de cobertura, calidad y continuidad del servicio de agua”, señaló Acero.



Sin embargo, con el aumento en las inversiones del sector se ha logrado financiar y hacer seguimiento a proyectos que, no solo aumentan la cobertura de los servicios sino, que también mejoran su continuidad y calidad .



“A la fecha, el 37% de los proyectos terminados impactan directamente a las cifras de cobertura (113 proyectos con una inversión de $890.000 millones), el 28% a la calidad de los servicios (87 proyectos con una inversión de $361.000 millones) y el 21% a la continuidad (63 proyectos con una inversión de $549.000 millones). Los demás proyectos (14%) son híbridos y atienden a dos o más indicadores al mismo tiempo”, señaló Acero.



Desde que inició el Gobierno del presidente Duque en el año 2018, más de 4,6 millones de colombianos no contaban con acceso a agua potable, a la fecha según cifras del viceministerio de agua, se ha logrado conectar por primera vez a 2,5 millones de colombianos a servicios de agua potable, de los cuales 580.000 nuevos conectados están en las zonas rurales de Colombia.



Aunque las cifras son alentadoras, hay más de 2 millones de colombianos sin servicio de agua. La meta de Colombia es poder llegar a conectar a todas las personas para el año 2030.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO