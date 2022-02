Cada vez hay menos Conpes, pero más rigurosos y con metas

Archivo particular

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) es un organismo autónomo que nació en 1958. Desde hace más de 60 años, es la máxima autoridad nacional de planeación y políticas a nivel nacional, y desde el 1968, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) desempeña las funciones de secretaría técnica del Conpes.



Si bien durante sus primeros años, entre la década de los 60 y 70, el organismo aprobaba un promedio de 100 documentos por año, recientemente ha reducido el número de Conpes anuales a un promedio de 40. Incluso, en lo que va de este periodo de gobierno han sido aprobados 126.



Esto, según varios funcionarios que han hecho parte del DNP, se debe no solo a un cambio en las funciones, sino también en una metodología más rigurosa.



Luis Fernando Mejía, quien fue el director de Planeación Nacional entre 2017 y 2018, pero hizo parte de la entidad desde 2014 como subdirector sectorial, destacó como, a su llegada, se hizo una revisión estadística de largo plazo del número de documentos Conpes aprobados.



“Fue una sorpresa cuando vimos que, a diferencia de lo que los políticos decían que "un Conpes no se le niega a nadie", realmente las cifras mostraban exactamente lo contrario. En los 60 o 70 vimos unos picos muy altos que comenzaron a disminuir paulatinamente. Eso resultó ser un mito urbano”, aseguró.



Mejía destacó que también se ha mejorado el proceso del organismo gracias al CisConpes, una herramienta de seguimiento que se ha implementado en los últimos años y que permite que estos documentos no solo sean un plan de acción, sino que también contempla metas, responsables y un método de seguimiento.



El exdirector del DNP, Daniel Gómez, quien estuvo en el rol hasta hace unas semanas, mencionó que con el paso de los años se han sumado funciones al Conpes.



“Además de los documentos de política también saca las declaratorias de importancia estratégica desde 2003, y esos documentos permiten que se asignen vigencias futuras y garantizar su financiación más allá de un periodo de gobierno”, dijo Gómez.



Según el exsubdirector, el número de documentos ha caído por varias razones. “Cuando se creó esta institucionalidad cosas como discursos del presidente o el director del DNP salían publicados como documentos Conpes. Ha evolucionado, pero además desde 2015 se tiene una metodología mucho mejor que permite mirar que sacar por Conpes y que no”.



Otro exdirector de Planeación Nacional, Esteban Piedrahita, destacó que “el mecanismo y el proceso son absolutamente valiosos”, dado que el Conpes es “un espacio técnico de articulación de diferentes áreas y a veces, niveles del Estado”. Piedrahita mencionó como hay muchas políticas o iniciativas del Estado que son transversales, “y a través de este proceso, más allá de un documento u organismo, permite que negocien y lleguen a acuerdos”.



CONPES ACTUALES



En 2021 se aprobaron 48 documentos, y para este año se vienen priorizando varias políticas que según la directora del DNP, Alejandra Botero, “presentan los mayores avances”. Está el Proyecto Mojana, la estrategia de cofinanciación de la actualización catastral, la política de internacionalización y transición energética; el de eficiencia del gasto público, el de equidad de género y el proyecto de infraestructura de la Calle 13.



