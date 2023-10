Cafeteros se defienden de acusaciones del ministro Bonilla

Después de que se llevara a cabo el debate de control en la Cámara de Representantes esta semana, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien participó en el evento político lanzó duras críticas a la Federación Nacional de Cafeteros, a propósito de la revisión de una posible crisis.



Si bien el funcionario advirtió que este es un problema que viene de hace más de 30 años atrás, si recalcó que la gran preocupación es el futuro del café en el país.

“Es preocupación central del gobierno del cambio, el futuro del café, pero no vamos a poner el espejo retrovisor, porque no es resultado de este gobierno, viene de atrás, viene de 30 años de mal manejo de la política cafetera y viene de 30 años de haber construido una federación acostumbrada al consumo suntuario y al lujo”, dijo el funcionario.



Frente a esto, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, explicó que las peores crisis fueron en 1989 cuando se cayó el pacto de precios y el sector cafetero quedó a merced de la bolsa y en el 2009 por cuenta de la broca cuando disminuyó la producción a 7,5 millones de sacos y finalmente la del 2012.



"Actualmente hay estrechez ocasionada por episodios que afectan el precio como la bolsa de Nueva York, por el cambio climático y por el contraste frente a altos precios que tuvo en pandemia entre otros", explicó.



Respecto a los otros temas el timonel de los cafeteros se refirió a los planes de austeridad, que incluso, el jefe de la cartera de Hacienda enfatizó en que Bahamón debe continuar con el plan que ideó cuando llegó a la FNC.



Es así que como gerente dijo que llegaba a la FNC a transformarla y que anunciaría su plan de austeridad. El directivo ha venido ejecutando su plan y cuyo anuncio reciente fue el pasado 14 de septiembre cuando eliminó seis cargos directivos, gastos superfluos como las acciones de los clubes y solicitó al Ministerio de Hacienda vender las oficinas de Nueva York y de Tokio.



Las cooperativas

El ministro Bonilla sostuvo que hoy en día el gremio enfrenta dos grandes problemas, relacionados con las cooperativas y cultivos quebrados. Así como el temor que hay entre los cafeteros por perder sus tierras. Todo esto, según sus denuncias, por culpa de la mala gestión que ha mostrado la FNC.



En esta materia, se aclaró que las coorperativas no pertenecen a la Federación. "De hecho, hay 34 cooperativas en Colombia vinculadas al tema cafetero: 1 cooperativa fue liquidada y 2 están intervenidas por la Súper de Economía Solidaria (entidad adscrita al MinHacienda)", aseguran. Es así que la intervenida para liquidar es Andes y dos intervenidas para administrar (Tolima y Cundinamarca).