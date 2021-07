Caída en utilidades no impacta rol del Emisor en la reactivación

Con la caída del 92% en las utilidades del Banco de la República al cierre del primer semestre del año, algunos han expresado inquietudes sobre la entidad en el sentido de que como lo fue en los dos años anteriores, en los que ganó $7,5 billones en 2020 y $7,1 billones en 2019 y cuyos recursos en su gran mayoría fueron girados al Gobierno, posiblemente este año no tenga nada para entregar e incluso genere pérdidas.



De todas maneras, se recuerda que esos buenos resultados que le dio al gobierno, son una parte de la actividad de una entidad que tiene como mayor responsabilidad el control de la inflación. Y además, no está en riesgo su apoyo a la economía con sus estímulos al sector financiero, es decir, su rol en la reactivación.



A junio, el Emisor ganó $524.218 millones, frente a los $6,93 billones del mismo mes de 2020



La entidad ha explicado que entre 2021 y 2022 puede generar utilidades bajas, o incluso pérdidas, como resultado de los bajos rendimientos de las reservas internacionales que representan la principal fuente de ingresos, y su comportamiento representa al principal factor que explica el resultado final del Emisor.



El pasado 14 de mayo, el gerente general de la entidad, Leonardo Villar, dijo que las ganancias históricas del 2020 y las que se habían obtenido en 2019 fueron producto de condiciones internacionales excepcionalmente favorables.



“Las cifras fueron tan buenas por el retorno de unas inversiones de bonos adquiridos en el exterior. Los títulos comprados a tasas altas se valorizaron en los últimos dos años cuando las tasas internacionales bajaron de manera rápida e inesperada. Lo que se ganó con la valorización de esos bonos fueron las utilidades que se le entregaron al Gobierno”, aseguró.



Villar dijo que como este año las tasas son cercanas a cero o de cero, “los bonos nuevos será difícil que logren alguna rentabilidad y por eso la proyección para el 2021 es negativa y se esperan pérdidas por $122.000 millones”.



BAJO CONTROL



Para el excodirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, las utilidades o pérdidas de la entidad no afectan la capacidad del Emisor de ejercer política monetaria. Así, dijo “las utilidades o pérdidas del banco, por su característica especial, no indican progreso o retroceso del Emisor”.



Recordó que las reservas internacionales se colocan en papeles de primer orden y hoy las tasas están cerca de cero o son negativas.



“A mí sí me sorprende gratamente que haya utilidades, pero como lo dice el banco, no sería extraño que haya pérdidas este año”, dijo Cano.



Ese resultado depende de los rendimientos, en general muy bajos, de esos papeles de muy bajo riesgo pero de una alta seguridad.



El excodirector del Emisor y exministro de Agricultura aseguró que la tradición es que el Banco de la República mantenga como criterios directrices “la seguridad de esas inversiones, la liquidez y la rentabilidad, pero acá prima la seguridad y los papeles más seguros del mundo son los que menos rinden”.



Y es que en un mundo con una amplia liquidez y tasas como las que en Estados Unidos tiene el banco central de la Reserva Federal entre 0% y 0,25% y sin una expectativa de alzas en el corto plazo, los resultados del Emisor colombiano van a mantenerse deprimidos.



CRÉDITOS VS, UTILIDADES



Cano recuerda que en la Constitución de 1991 se estableció que cada vez que El Emisor obtiene utilidades estas van al fisco y al gobierno le conviene, pues son recursos adicionales a la tributación ordinaria y cuando el banco tenga pérdidas es el Gobierno el que debe girar un dinero igual a la pérdida.



“El Banco ha sido un contribuyente neto muy importante para el Gobierno”, dice.

Reafirma que las recientes discusiones sobre la posibilidad de que el Emisor le dé un crédito directo al Gobierno estaría supeditado a que la Junta Directiva de la entidad lo apruebe, en caso de que el Ejecutivo lo solicite.



Para Andrés Langebaek, director del departamento de Investigaciones Económicas del Grupo Bolívar Davivienda, con utilidades o pérdidas del Emisor no se afectan las operaciones de apoyo al sistema financiero. Incluso, dice, “cuando se le transfirieron las ganancias al Gobierno se tomó una pequeña provisión en caso de pérdidas como las que ya se anuncian”.



Un excodirector del Emisor y que no quiso que se revelara su nombre dijo que estas menores ganancias ya estaban anunciadas y no son sorpresivas.