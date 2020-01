Cambios en el gabinete de Duque 

Archivo particular

Tal y como se venía hablando en los mentideros políticos, desde hace varias semanas, este viernes se confirmó la salida de Nancy Patricia Gutiérrez del ministerio del Interior.

El presidente Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter, confirmó, además, la designación de Arango como nueva ministra del Interior. "Ella ha desempeñado una gran labor en ministerio de Trabajo y asumirá este nuevo reto el 15 de Febrero. Agradezco su servicio a Colombia y todos los logros alcanzados en la mejora de los servicios sociales para los más vulnerables".



Gutiérrez asumirá ahora como consejera presidencial para los Derechos Humanos, cargo que tenía el recién electo fiscal, Francisco Barbosa.



"La ministra Nancy Patricia ha sido la primera mujer en ocupar la cartera de Interior, y seguirá apoyando al gobierno en defensa de Derechos Humanos. Destacamos su gestión al sacar adelante una agenda legislativa en beneficio del país, su patriotismo y compromiso con Colombia", dijo el jefe de Estado.

Gutiérrez, quien esta semana estuvo en el ojo del huracán por afirmar que el Acuerdo de Paz con las Farc es "semifallido", tuvo que lidiar varias batallas durante los 17 meses que estuvo al frente de esa cartera.



Por ejemplo, fue la cabeza de las negociaciones con la minga indígena del Cauca, que bloqueó la vía panamericana durante 25. Por esos días, Gutiérrez, prácticamente, vivió en esa región.



Además, lideró todo el plan para garantizar la seguridad y transparencia en las elecciones regionales del 27 de octubre del año pasado.



De igual forma, fue la encargada de liderar los proyectos contra la corrupción en el Congreso, que si bien no tuvieron un camino fácil, finalmente la mayoría fueron aprobados.



Pero no todo fue color de rosas en el Congreso. Durante su gestión se hundieron proyectos claves para el Gobierno Nacional, como las reformas a la política y a la justicia. Además, la derrota de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Su gestión estuvo rodeada de pocas polémicas. La más reciente fue esta semana, cuando aseguró que el Acuerdo de Paz con las Farc es "semifallido", pero no por responsabilidad del Gobierno Nacional, "el cual ha respetado la institucionalidad", sino por las actuaciones de las Farc.



Esta afirmación, de alguna manera va en contravía de las declaraciones del presidente Iván Duque y del consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, quien es el encarado de toda la reincorporación.