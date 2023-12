Clasificación del Sisbén tendrá cambios para dos de cada 10 hogares

El Departamento Nacional de Planeación presentó ayer los más recientes avances de este gobierno en el proceso de creación del Registro Universal de Ingresos, con el que busca estandarizar y unificar las bases de datos de todas las entidades del Estado, con el fin de hacer un mejor seguimiento a la riqueza de los colombianos y focalizar la entrega de subsidios.



Actualmente, este proceso se encuentra en la segunda fase, que consiste en la implementación del Registro Social de Hogares, que se encargará de generar la información más cercana de las condiciones reales de los hogares en el país, cruzando diferentes fuentes de información oficial.

Jorge Iván González, director del DNP, explicó que uno de los mayores dolores de cabeza que persisten hoy en día con la entrega de ayudas del Estado, tiene que ver con los 'colados', personas que dan información poco exacta o no la han actualizado en el Sisbén, y terminan accediendo a subsidios a los que no tienen derecho.

“Estos datos están integrados con la identificación, características socioeconómicas, poblaciones y territorios, y los registros de beneficiarios de la oferta social, tanto nacional como local, para saber con mayor exactitud, cuál es la situación en la que viven”, dijo González.

Gracias a esto; según las cuentas de Planeación Nacional, han determinado que en el grupo A (pobreza extrema) actualmente hay 3,4 millones de colombianos, cayendo un 17,8% respecto a los 4,1 que había inicialmente. Así mismo; en el grupo B (pobreza moderada) se pasó de 5 millones a 4,6 millones (-8,8%); en el grupo C (vulnerables) se aumentó de 3,1 millones a 3,7 (19,7%) y en el grupo D (no pobre, no vulnerable), se registró un crecimiento del 42,3%, tras repuntar de 1,3 a 1,9 millones de personas.

“Hay que aclarar que el Sisbén seguirá siendo una de las formas que tiene el país para clasificar a la población, lo que hicimos fue cruzar sus bases de datos con las de otras entidades, para tener mayor precisión en esa focalización y que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan”, agregó Jorge Iván González.

Este avance permitirá tener un panorama más actualizado de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de los hogares. Con todas estas mayores fuentes de información, se realizó la actualización de 12,1 millones de personas que, dada la composición de los hogares inciden en los datos de un total de 20,8 millones de personas (60% del total Sisbén).

Se estima que con la actualización vía registros administrativos que significa este paso al Registro Social de Hogares, 2 de cada 10 hogares que hay hoy en Sisbén, cambien su clasificación actual.

Esto significa que, si bien la actualización vía RSH no necesariamente implica un cambio en la clasificación de todos los hogares, habrá transformaciones para cerca de 2 millones de personas. “Con la actualización tenemos una cifra más cercana a la que entregan las cifras de pobreza del Dane”, afirmó Juan Miguel Gallego, Subdirector del DNP, quien explicó que la política social se mantiene y el cambio será gradual.

Cada programa social irá definiendo hasta qué grupo llega, de acuerdo a los énfasis de cómo quieran ir reduciendo los niveles de pobreza. El impacto en los programas dependerá de lo que decidan las entidades.

“Esta información es mucho más potente y nos permitirá identificar de una manera más precisa y dinámica a los hogares que más necesitan ayuda del Estado”, aseguró el Director del Departamento Nacional de Planeación.

Cabe resaltar que el Sisbén son encuestas que no son periódicas, el Registro Social incluye además bases como las del Ministerio de Educación, Bienestar Familiar, Icfes, entre otras.

