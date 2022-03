‘Necesitamos una contra reforma tributaria’: Camilo Romero

Con una propuesta enfocada en una reforma tributaria estructural y en fortalecer el empleo de jóvenes y mujeres, el precandidato por el Partido Verde, Camilo Romero, espera llegar a la Presidencia para el periodo 2022-2026. El exgobernador de Nariño y excongresista conversó con Portafolio sobre sus propuestas, en las que destaca su intención de impulsar el agro y sectores como las industrias culturales.

¿Cuál sería el principal reto económico de su presidencia?



Sin duda lograr empatar el concepto de desarrollo económico ligado a la premisa de superar la desigualdad y la pobreza. Creo que el principal reto económico no es hablar del beneficio de unos pocos, sino de un concepto integral, que implique que el crecimiento económico esté ligado obligatoriamente a la reducción de la pobreza.



¿Cuál sería su hoja de ruta para reducir la pobreza?



Son varios puntos en los que tenemos que trabajar. Hay que plantearse una nueva reforma tributaria, pero que tenga un carácter distinto en realidad. Necesitamos pensar en una contra reforma tributaria, no la misma que han intentando mil veces los gobiernos que tienen una lógica de favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos. Necesitamos una contra reforma tributaria que logre algo básico y elemental, y es que sea una reforma tributaria progresiva, justa, equitativa y eficiente.



Si algo debemos hacer es ese cierre de brechas en tarifas efectivas, es decir, eliminar los beneficios tributarios que benefician a quienes más tienen en el país, porque en tasa efectiva, termina pagando un ciudadanos del común que quienes más tienen más recursos. Hay una diferencia bastante grande entre los asalariados y los rentistas de capital.



¿Qué cambios impulsaría?



Hay que hacer un desmonte gradual de beneficios sin justificación económica y social, no se pueden seguir manteniendo los beneficios tributarios a unos pocos, que no cumplen finalmente con una justificación económica y social. Habría además que avanzar en un sistema de tributación verde, algo que nunca se ha hecho en Colombia, se tendría que diseñar este esquema, y que tenga una necesidad de proteger la variedad ecosistémica, del agua, de garantizar la perdurabilidad intergeneracional.



¿Cuáles serían sus focos para una economía más productiva?



Sin duda necesitamos enfrentar el desempleo y la informalidad. Somos uno de los países con tasas más altas en América Latina, y eso dice mucho de los que han gobernado en el país. El tema de ocupación es otra necesidad que debemos impulsar, y los más afectados son las mujeres y los jóvenes, tenemos una amplia brecha de género, y también con los ‘ni ni’, aquellos que ni estudian, ni trabajan.



Necesitamos generar empleo en las mujeres y los jóvenes, necesitamos entender y atender el cuidado del hogar, y entender que las mujeres ganan 19% menos que los hombres, y que entre los jóvenes, las más afectadas son las mujeres jóvenes. Esta economía necesita formalización, la economía de Colombia sustenta su base en la informalidad y por eso necesitamos promover la formalización laboral en lo publico, que no se siga utilizando como regla natural la contratación por prestación de servicios.



¿Qué estrategias plantea para apoyar entonces a estos grupos?



Qué hay que hacer entonces con mujeres y jóvenes: Inversión, ampliación de la oferta de los servicios de cuidado, una política social, cultural y empresarial que no profundice los roles de género. E incluso, debe haber una corresponsabilidad en la flexibilización del trabajo. En materia de jóvenes la clave es la educación, con matrícula cero, se debe brindar educación para que puedan incorporarse a la vida productiva, con una política de primer empleo, y un acceso al crédito asequible. Así podría resumir las claves para impulsar el desempleo en estos grupos y también la informalidad.



¿Cuáles serían los sectores clave en los que enfocaría su política económica?



Sin duda el sector agrario, en el campo necesitamos mejorar las condiciones productivas y mejorar la calidad de vida. Esto significa que no se tiene algo muy básico en estos sectores, agua y saneamiento, conectividad, educación, algo urgente y necesario. También tenemos que meternos en el sector de las industrias creativas, el sector cultural y el deportivo y la educación.



¿Cuál es su postura frente al petróleo?



Ya es una responsabilidad global, sobrepasa nuestra discusión y es una urgencia para la humanidad, debemos cuidar 'la casa común' y esto implica una necesidad de una transición energética que debe empezar de inmediato. Hay una preocupación que pone casi como contradictorio el generar recursos versos el cuidado ambiental. La única posibilidad es poner en primer lugar el cuidado ambiental para luego generar una posibilidad de riqueza que no debe estar de lado del extractivismo.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO