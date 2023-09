Cannabis: Mininterior sugiere su legalización en Colombia

Es sabido que, en la actualidad, el uso recreativo del cannabis está prohibido en Colombia y solo se permite portar la llamada dosis personal mínima, según establece la Corte Constitucional.



Legalizar el mercado de cannabis para este tipo de uso ha sido un punto álgido en lo que va de la administración Petro, al punto que hubo un proyecto de ley que terminó hundiéndose en el Congreso de la República cerca al cierre de la primera legislatura.



Sin embargo, esta iniciativa sigue dando de que hablar. Para esta ocasión, el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, habló del tema con Yamid Amat para EL TIEMPO, asegurando que el cannabis "debe ser legal y producir riqueza".



El jefe de cartera también hablo sobre el potencial de este mercado, no solo para el país, sino para el mundo entero.



"Este gobierno cree que, a cambio de hacer una guerra contra campesinos, deberíamos legalizar la marihuana y entrar en el mercado mundial de ese producto, que ya está legal en muchísimos lugares del mundo; en solo Estados Unidos hay 23 estados, más Washington D. C., donde venden marihuana en las esquinas de cualquier calle".



Cannabis EFE

Consumo y regularización

Según explicó el ministro, está demostrado que la legalización del cannabis no incide en un incentivo al consumo excesivo, citando ejemplos de varios países.



"(...). Eso está demostrado en todo el mundo. En países como Portugal, donde están totalmente legalizadas de tiempo atrás la marihuana y otras drogas, a cambio de crecer ha bajado el consumo. Pero, adicionalmente, no solo baja el consumo, sino que como estas drogas se controlan, hay pocas muertes por sobredosis...", explicó.



Además, hablo sobre la paradoja de poder cargar con una dosis mínima a la vez que el consumo no es legal, situación que, según el ministro, se deriva como un beneficio para el mercado ilegal por la fata de regulación.



"Usted puede andar con marihuana, pero usted no puede comprarla porque judicializan al que la venda. ¡Mire la locura! Entonces, ¿quién produce la marihuana? Pues los ilegales. Y como es un negocio que puede ser muy rentable, los ilegales armados tratan de monopolizar ese negocio. ¿Y cómo lo hacen? Matando gente. Si regularizamos, van a dejar de matar gente por la marihuana", dijo.



Además, Lizcano habló sobre cómo está el mercado de cannabis en otros países, citando el ejemplo de Estados Unidos, más específicamente, los estados de Colorado y California, y explicó cómo funciona la regulación de este negocio.



"En Colorado, Estados Unidos, no venden en las calles. Venden en unas boutiques que tienen licencia para vender marihuana. Todos esos sitios están conectados por cámaras con una central de policía. Si dejan entrar a un menor de edad, ese sitio pierde la licencia".

Cannabis iStock

Más temprano que tarde

El ministro del Interior habló sobre la posibilidad de que el cannabis recreativo se legalice en el país. El jefe de cartera admitió creer que es cuestión de tiempo para que esto suceda y reafirmó su compromiso para que esto suceda.



"Yo aspiro a que en el tema de la marihuana recreacional nosotros el otro año tengamos un acto legislativo que permita regularizar la marihuana recreacional y volver lo que hoy es un instrumento de guerra en un instrumento de riqueza para nuestros campesinos", aseguró.



Y agregó: "(...) obviamente se cobrará un impuesto. Ese recaudo permitirá atender a nuestros adictos a otras drogas más complejas. Yo tomo muy poco y jamás he fumado marihuana, pero sé que el alcohol hace más daño que la marihuana".



Si desea leer la entrevista completa, puede hacer clic en este enlace.



PORTAFOLIO

*Con información de YAMID AMAT - EL TIEMPO