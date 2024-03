Capitalismo y socialismo: qué son y cuál modelo desarrollaría Petro en la constituyente

El capitalismo y el socialismo son, quizás, dos de los modelos más conocidos y extendidos en la teoría económica moderna.



(Lea: ‘Vamos a desarrollar el capitalismo’: Petro, sobre modelo económico en la constituyente).

Mientras el capitalismo se basa en la defensa del libre mercado, en la privatización y en la elección del consumidor; el socialismo sustenta su tesis en un sistema de organización social basado en la exploración de la mayoría de los bienes en común, con propiedad atribuida a los trabajadores.

Según su fundamento, en el socialismo es el estado el que controla la economía, como responsable de reducir la desigualdad social, a través de programas que benefician a la base más vulnerable.

(Vea: Exfuncionarios y exministros de gobierno Duque rechazan declaración de presidente Petro).

Aunque estos conceptos no son nuevos, el presidente Gustavo Petro recientemente se refirió a ellos para expresar que, una eventual asamblea nacional constituyente serviría para desarrollar el capitalismo, aunque él mismo se define como socialista.

En una entrevista con EL TIEMPO, el mandatario colombiano dijo que la constituyente buscará que se desarrolle el capitalismo y además manifestó que con esta propuesta su Gobierno no busca expropiar a nadie.

(Además: Petro explica su idea de una asamblea nacional constituyente: ¿qué buscaría con ella?).

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Sergio Acero Yate/ Portafolio

“Nosotros en la campaña dijimos que no vamos a afectar la propiedad privada, incluso mi gobierno no ha hecho ninguna expropiación. No hemos expropiado a nadie. Ellos, la oposición, sí han expropiado a miles legalmente. Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo. Yo soy socialista, pero una sociedad poscapitalista -cualquiera que sea- aparecerá es porque se desarrolla el capitalismo”, sostuvo Petro sobre el modelo económico planteado en la iniciativa de “examinar” la Constitución de 1991.

En su explicación sobre si habría algún cambio en el modelo económico para el país, el presidente Petro descartó la posibilidad de expropiar tierras para que el Estado las distribuya en la reforma agraria y dijo que por el contrario, él mismo ha propuesto comprarlas a precio comercial.

(También: Los riesgos de una asamblea constituyente, según los actores económicos).

Para el mandatario colombiano, el propósito de la asamblea constituyente es precisamente reivindicar lo público y para lograrlo, “debemos purificar nuestras instituciones, lo cual se logra llenándolas de pueblo, no de mafias. Mi desempeño será evaluado en función de mi capacidad para erradicar del Estado a esas mafias de la corrupción”, concluyó.

PORTAFOLIO