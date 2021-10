Caso 'Otoniel': detalles de su captura y extradición a EE. UU.

Archivo particular

En entrevista con el diario EL TIEMPO, Diego Molano Aponte, ministro de Defensa, dio detalles de la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo jefe del 'clan del Golfo', la red criminal más grande del país dedicada al tráfico de cocaína.

Molano comentó que "hace un mes, aproximadamente, ya con la información de inteligencia, nos dimos cuenta de que estaba utilizando prácticas como los correos humanos, hace rato él no mantenía ninguna comunicación por radio o celular, además, por los golpes de la Fuerza Pública a sus estructuras, ya había empezado a sentir el desabastecimiento en su alimentación y esto se aprovechó para adelantar una actividad de inteligencia muy importante".



Dijo que el pasado 15 de octubre se tomó la determinación de cambiar de estrategia: se pasó de esperarlo a entrar a la zona en la que estaba y buscarlo, "porque sabíamos que se estaba moviendo en un área mucho menor".



Explicó que 'Otoniel' estaba en un cuadrante de 3x3 y que se habían ubicado cinco casas entre las que se movía permanentemente, así que decidieron entrar en la zona con 500 hombres.



"Habíamos superado los ocho anillos que tenía de seguridad. La operación se centró en las viviendas que ‘Otoniel’ usaba para protegerse, por eso, el 23 de octubre, en la operación de su captura, fue fundamental la Fuerza Aérea, que desarrolló un sobrevuelo logrando identificar en un video que se movió con tres personas, en una parte alta del cerro Yoki (paraje rural del corregimiento El Totumo, en Necoclí, Antioquia), y sobre esa información se hizo la operación que dio con su captura", agregó.



También dejó claro que, al momento de la captura, 'Otoniel' estaba solo.



"La presión permanente de las tropas lo obligó a moverse con dos personas, pero lo capturamos estaba solo, estas dos personas lo habían dejado y su actitud en un momento determinado fue de derrota. Lo que le dijo a los miembros de la Policía y de las Fuerzas Especiales que lo llevaban en el helicóptero fue: 'Me vencieron, me ganaron'".



Finalmente, resaltó que la captura del narco se logró por el trabajo coordinado de la Fuerza Pública, que logró sacarlo de su zona de seguridad, y que será extraditado.



"Contra ‘Otoniel’ pesa una orden de extradición, esa orden de extradición es la que corresponde, la que sigue en curso y corresponde al tratamiento y manejo que le está dando el Ministerio de Justicia".



