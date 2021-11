Es un hecho: carnet de vacunación será obligatorio para eventos

El próximo 16 de noviembre empezará a regir en el país la obligación de presentar el certificado de vacunación para los mayores de 18 años que quieran asistir a eventos presenciales.



La medida contempla que se debe presentar el documento en el que se evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de inmunización, para el ingreso a eventos de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva, así como a bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, iglesias, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias.



(Lea: Empieza en el país la exigencia del carné de vacuna para eventos).

Con corte al 1 de noviembre pasado en Colombia se han distribuido 56’887.044 dosis de vacunas de las cuales se han aplicado 47’499.157. El reporte señala que hay 21’435.244 de esquemas completos y la meta del país es llegar tener cubiertas 14 millones de personas más para el final de año y, de esta forma, alcanzar los 35 millones con esquemas completos.



Las medidas de aforos por ciclos se mantendrán, pero ahora todo se podrá llevar a un mayor capacidad en la medida que se exija el de carnet. Seguirán protocolos de bioseguridad como el uso de tapabocas en sitios cerrados y el distanciamiento. Los cambios en los aforos los deberán ajustar las autoridades locales de acuerdo con el comportamiento de la pandemia.



LOS EMPRESARIOS



Luis Guillermo Quintero, gerente del Movistar Arena de Bogotá, explicó que es muy importante seguir brindando seguridad a los espectadores, especialmente a los que van a asistir a eventos masivos. “Y como está pasando en el resto del mundo, se está exigiendo un carnet y eso me parece muy bien para que la gente pueda estar tranquila y tener un aforo completo”, dijo. A su juicio, esto implica una reactivación económica importante para los responsables de los eventos masivos en Colombia y crea una dinámica importante también para retomar eventos de todo tipo.



El empresario Ricardo Leyva Gutiérrez, socio de Exma y experto en organización de eventos, dice que la exigencia de la vacuna es el llamado a que todos “nos debemos proteger y que no hay alternativa”.



(Lea: Así serán las tres fases para la reapertura total en Bogotá).



Por su parte, Guillermo Gómez, de Acodrés, el gremio de los restaurantes opinó que con esta exigencia “deberían eliminarse medidas como la limitación de aforos y el uso de tapabocas en espacios abiertos, como lo planteó Anif. La exigencia de carnet está asociada a la garantía de espacios seguros, lo que permite prescindir de ciertas normas de autocuidado”.



A su turno, Pablo Umañan, gerente Cinemark, dijo que la medida rige solo si el organizador del evento quiere un aforo del 100 %. “No estoy de acuerdo porque llevamos menos del 45% de la población vacunada”, expresó.



Los dueños de los bares, por su parte, expresaron varias preocupaciones al respecto, en medio de una invitación a la población para que actúe con responsabilidad y acuda a vacunarse.



Entre otras cosas, para Asobares “no es responsabilidad de los empresarios la verificación de dicho documento o equivalente digital, confiamos en los aplicativos, controles, medios físicos que el Gobierno, autoridades y entidades sanitarias hayan dispuesto y confiamos en la buena fe de los ciudadanos que asistan a los diferentes sitios”. Igualmente, consideró que el control de las autoridades sobre esta materia puede distraer a la Policía de las tareas para combatir la inseguridad, en deterioro en varias zonas del país.



(Lea: Quienes tuvieron covid se podrán vacunar tras 30 días del diagnóstico).



HABLAN LOS EXPERTOS



Juan Camilo Pardo, analista de investigaciones económicas de Corficolombiana consideró que en términos económicos, su impacto puede ser positivo dado que tener una mayor proporción de la población vacunada reduce la propagación del virus. “Esto, naturalmente, podría empujar la demanda laboral en servicios de alto contacto y la tasa de participación global en el mercado de trabajo”, comentó.



Además, señaló que esto puede aportar a la confianza del consumidor a la hora de transitar lugares públicos, debido a que percibe un menor riesgo de contagio. Esto implicaría mayores niveles de gasto y, por ende, encadenamientos productivos que podrán favorecer otros sectores de la economía.



“Más que afectar el consumo privado, lo puede empujar”, concluyó.



En general, el avance de la vacunación se ha visto directamente relacionado con la recuperación de la economía, pero la restricción podría tener efectos ambiguos en la reactivación de algunos sectores.



“Sí puede haber algún freno de las actividades en ciertos sectores en el muy corto plazo, pero si no se toma esa medida, traería un efecto negativo a mediano o largo plazo con la posibilidad de que se aumenten los contagios más adelante”, explicó Alejandro Useche, profesor asociado de la escuela de Administración de la Universidad del Rosario.



Useche destacó que “la experiencia internacional indica que ese es el camino que muchos países están siguiendo, en la medida en que las tasas de vacunación no están creciendo al ritmo que se esperaba”, y reiteró que en Colombia va a un ritmo todavía lento.



“Se debería tomar desde el lado positivo, como un incentivo, para que la gente que no se ha vacunado aún lo haga”, dijo el docente.



Por su lado, Carlos Felipe Prada, vicepresidente del centro de estudios económicos Anif, aseguró que lo que en realidad se tiene que buscar para continuar con la reactivación es “que todos los establecimientos estén abiertos, los de comercio, servicios”.



Consideró que las medidas de pedir vacunación son temas hacia los que se ha movido el mundo en algunos países, como es el caso de algunos estados en EE.UU.



Desde su punto de vista, lo mejor sería impulsar la vacunación voluntariamente, más que generar una obligación.



