Colombia entra a la tendencia de exigir el carnet de vacunas

Luego de 20 meses desde que el coronavirus llegó a Colombia y 8 meses y 19 días después de iniciar el Plan Nacional de Vacunación, el país empezará a exigir el carnet de vacunación covid-19 para que los ciudadanos mayores de 18 años puedan ingresar a cualquier evento de ocio que implique aglomeración, y así puedan estar seguros ante la certeza de que los asistentes que están al interior están vacunados.



La medida, por ahora, es obligatoria al interior de eventos masivos como conciertos, ferias y sitios como restaurantes, bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos, o estadios, parques de diversiones y temáticos o museos.



Sin embargo, constantemente será evaluada para su ampliación.



De hecho, la determinación local explicada en el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021, no es nueva en el mundo. En marzo pasado la Unión Europea había planteado la exigencia de ingreso a sus países con una lista de vacunas aprobadas, cerrando así puertas a aquellos que no fueran inmunizados con los mismos biológicos. Incluso, algunas naciones como Alemania o España habían impuesto medidas como las cuarentenas.



En el caso de Estados Unidos, entre los requisitos de viaje el país ha exigido pruebas negativas para ingresar y adicional a esto, varios estados, como Nueva York y California, tienen sus propias aplicaciones digitales, para seguir los datos del registro de vacunación para viajar y también para acceder a lugares cerrados. También aceptan el mismo certificado para el acceso a restaurantes, bares y algunas actividades culturales.



Suiza, fue uno de los primeros países en adoptar esta medida y el mes pasado solicitó que todos los turistas que no sean de la Unión Europea y del espacio Schengen se registren para obtener un pase de salud y así puedan entrar a lugares como restaurantes,hoteles, bares, discotecas, cafeterías, tiendas con zonas de comidas o gimnasios, piscinas, estudios de baile y salones de yoga.



La medida que ha servido en distintas partes del mundo para retomar la vida que tenían antes de la pandemia, en Colombia tiene como primer objetivo cumplir la meta de vacunar al 70% de los colombianos. La idea del Ministerio de Salud también es lograr una reactivación económica segura y que se evite la gravedad de un cuarto pico.



“Buscamos que todos los sitios con aglomeración sean más seguros para que si un colombiano, por ejemplo, va a un cine, pueda estar tranquilo con que todos lo que están al interior están vacunados y pueda quitarse el tapabocas”, explicó el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont.

En Colombia han distribuido 56’887.044 dosis de vacunas. EFE

En Colombia han distribuido 56’887.044 dosis de vacunas, de las cuales se han aplicado 48’061.615, pero solo hay 21’682.604 esquemas de vacunación completos. Al país le faltan 5,7 millones de colombianos que se apliquen la primera dosis.



En febrero fueron 135.982 dosis aplicadas; en marzo, 2’107.410; en abril, 2’743.079;en mayo, 5’105.651; en junio, 8’189.621. Julio, fue el mes con mayor vacunación con 9’242.634 dosis aplicadas; en agosto, 8’021.788; en septiembre, 5’159.042 y en octubre, 6’698.856.



Las empresas que también han hecho parte del plan han aplicado 1’349.363 dosis. Además se han dado las instrucciones desde el Gobierno para poder ir a vacunarse en el marco del horario laboral.



“Vacunémonos en bloque, en familia, todos los integrantes de la familia que no se han vacunado, vamos al punto de vacunación”, manifestó Bermont enfatizando en que, si hay un pico de la enfermedad en el país, sería preferible que fuera de casos y no de muertes.



En ese sentido, de cara a la temporada de final de año, cuando se incrementan las interacciones , el llamado es a la vacunación pues “hay una necesidad de protección familiar, que es muy importante en esta relación intergeneracional y con la reactivación de espacios es muy importante cuidar esa transmisión en el hogar”, puntualizó.



