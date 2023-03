'Las cifras no son lo que los pacientes ven a diario': Minsalud

Carolina Corcho, la ministra de Salud y protección Social, participó en la audiencia pública sobre la reforma a la salud que se adelantó en Arauca. Allí, la jefe de cartera mencionó que "un Estado social y democrático de derecho tiene que permitir que las personas sean iguales en el sistema de salud".



Adicionalmente, la ministra agregó que esos cambios no deben generar miedos, sino oportunidades de cambio.



A lo que agregó que la atención primaria en salud, una de las grandes apuestas del proyecto de gobierno que ahora agoniza, "no es solo para las zonas rurales y dispersas, sino una propuesta universa, porque los derechos humanos son universales".



Mencionó, también, que "el resto es cómo se paga y ahí es donde quieren centrar la discusión". De hecho, este no es un tema menor para expertos en el sector, gremios y políticos, porque "pondría en riesgo la capacidad fiscal del sistema de salud".



Incluso, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, mencionó que con la reforma se corría el riesgo de "generar un apagón en el sistema de salud colombiano".



Carolina Corcho reiteró en la deuda de $23 billones de las EPS, que están en el centro de discusión, porque en la iniciativa del Ejecutivo se les quiere restar funciones como: el aseguramiento, que según Fedesarrollo, es lo que ha permitido que el actual sistema de salud tenga una cobertura del 93% en zonas rurales y el 95% en zonas urbanas.



"Yo quiero hacer un llamado a que el pueblo aprenda a cambiar", aseguró la jefe de la cartera de Salud. A lo que agregó que "lo que se está proponiendo no es nada distinto a lo que se pedía en el 91: de que todos tuvieran derechos".



La ministra cerró su discurso diciendo que hay un ambiente en el que, mediáticamente, se está decidiendo cosas sobre el proyecto de ley: "El trámite constitucional y legal debe hacerse en el Congreso, en medio de su independencia".



PORTAFOLIO