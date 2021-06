Lo que se sabe de la explosión en un batallón de Cúcuta

Hacia las 3:30 p.m. de este martes 15 de junio, dos cargas explosivas dentro de un vehículo marca Toyota que estaba en la Brigada 30 del Ejército Nacional, en la ciudad de Cúcuta, fueron activadas, generando daños y dejando varios heridos.



Según confirmaron las autoridades, en el lugar había un grupo de militares estadounidenses que adelantaba entrenamientos con una unidad de soldados colombianos.



El diario EL TIEMPO pudo confirmar que los heridos fueron 36, 3 de ellos de gravedad. Además, según fuentes del Ejército, se realizó una captura, aunque todavía no se ha oficializado.



Tras la explosión, la zona fue puesta en custodia militar, prohibiendo la circulación de vehículos, y hasta allá llegaron miembros de los Bomberos de Cúcuta, el CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cúcuta.



HIPÓTESIS



El presidente Iván Duque, quien llegó hasta el lugar de los hechos, dijo que se investigarán fallas de seguridad por la entrada del vehículo y la no detección de los explosivos.



Al parecer, en el carro iban dos individuos que se hicieron pasar por servidores públicos y no fueron detectados.



Comentó también que se ofrecieron 500 millones de recompensa por información sobre el hecho y que Estados Unidos participará activamente en las investigaciones.



El mandatario dijo que el ataque buscó afectar al personal de ese país, pero la Embajada estadounidense aseguró que los militares no tienen heridas de consideración.



Los primeros señalados son el frente 33 de las disidencias de las Farc y guerrilleros del Eln.



"Rechazamos y repudiamos este acto terrorista y vil que buscó atentar contra los soldados de Colombia en la Brigada", comentó Diego Molano, el ministro de Defensa colombiano.



PORTAFOLIO