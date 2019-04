Cruce de declaraciones entre Rusia y Colombia por situación venezolana

Una carta, con el rótulo oficial de la Embajada de Rusia, ha despertado intriga en el país pues esta advierte que cualquier tipo de incursión a Venezuela, que sea respaldada por los países que han apoyado a la oposición al régimen de Nicolás Maduro –como es el caso de Colombia–, será interpretada por Moscú como una amenaza a la paz y a la seguridad internacional.



El documento, firmado por el embajador de Rusia en Bogotá, Sergei Koshkin, fue enviado directamente al presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, sin pasar antes por los canales diplomáticos establecidos por la Cancillería.



“El uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros Estados que respaldan a la oposición será interpretado por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia solamente como un acto de agresión contra un Estado soberano y una amenaza a la paz y seguridad internacionales”, se lee en la comunicación firmada por el embajador.



Para Chacón, la comunicación es de "suma gravedad e importancia", ya que la Constitución prevé (en sus artículos 173 y 212) que es el Senado el que deberá aprobar el paso de tropas extranjeras y cualquier declaratoria de guerra que haga Colombia.



"Es una advertencia al Congreso, porque finalmente somos nosotros los que permitimos al Gobierno si se hace o no algún tipo de intervención militar en territorio extranjero. Claramente es una amenaza directa al Estado de Colombia, por eso estamos confirmando por qué nos llegó de forma directa al Capitolio y no a través de los canales diplomáticos”, le dijo Chacón a EL TIEMPO.



Tras esta notificación, el presidente Iván Duque respondió que "Colombia no está en el plan de agredir a ningún Estado, pero está en su deber de denunciar los atropellos de la dictadura en Venezuela".



"Yo acabo de ser notificado de esa comunicación, no la conozco, yo le he pedido a la Cancillería que verifique primero su veracidad y que hable con el señor embajador (de Rusia)", afirmó Duque en una declaración en la Casa de Nariño.



Minutos después, el Canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, anunció la autenticidad de la misiva y declaró que Colombia rechaza enfáticamente la Declaración del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela, adoptada en Moscú el 27 de febrero de 2019.

De igual forma, el jefe de Estado manifestó que el país, tal como lo ha hecho en organismo multilaterales, busca "profundizar el cerco diplomático" contra el presidente Nicolás Maduro y dijo que con la presión internacional espera que "el pueblo venezolano sea el que dé rápidamente esa transición institucional".



Colombia lidera junto a Estados Unidos la presión internacional contra el régimen de Maduro y fue de los primeros en reconocer al presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como mandatario encargado de su país, después de que el líder opositor se proclamara como tal en enero pasado.



Por su parte, Rusia y China han reiterado su apoyo a Maduro y el primero envió al país petrolero la semana pasada dos aviones militares con casi un centenar de solados y 35 toneladas de material no especificado.