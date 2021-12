Cartagena no recibirá cruceros que tengan personas con covid

Este miércoles, las autoridades en Cartagena fueron informadas de siete casos positivos para covid-19 en un crucero que arribó a la 'ciudad amurallada'. Las personas contagiadas serían seis tripulantes y un pasajero.



Los pasajeros y tripulantes del crucero Seven Seas Mariner, que cubre la ruta Miami, Key West, Cartagena, Panamá, y que arribó a la costa de 'la heroica' a las 7 de la mañana del miércoles, no podrán desembarcar por el riesgo que suponen para la salud de los ciudadanos.



El crucero permaneció solo seis horas en la ciudad.



Por estos casos, la Secretaría de Salud de Cartagena tomó medidas preventivas, entregó recomendaciones al personal del crucero y una misión médica de la ciudad se encuentra atendiendo a los contagiados con la enfermedad.

“De inmediato se tomaron todas las medidas y se hizo la identificación de los contactos estrechos de las personas contagiadas con covid-19. Además, se aislaron los casos positivos”, explicó Johana Bueno, secretaria de Salud de la ciudad.



El alcalde de Cartagena, William Dau, confirmó en la emisora 'Blu Radio' que no se dejará desembarcar a pasajeros del crucero con casos covid que llegó a la ciudad.

“No podemos correr el riesgo. Lo que decimos es no pueden desembarcar aquí, vayan para otro puerto”, afirmó el mandatario.



El año anterior el puerto también impidió el desembarco de cruceros con enfermos de covid.



