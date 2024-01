¿Cómo la Fiscalía está investigando el llamado 'cartel del IVA'?

El cartel del IVA, que ha estado operando en el país durante año, ha registrado nuevas indagaciones en la Fiscalía General de la Nación, corporación que tuene entre ojos a 112 empresas, redes criminales y a una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que habría participado del entramado corrupto que dejó ya una pérdida de 1,7 billones de pesos.



En entrevista con EL TIEMPO, Luz Ángela Bahamón, delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, detalló que existen numerosas investigaciones en curso por desde que, incluso, están por fuera de Bogotá, y que entre el historial de empresas que, al parecer, delinquieron, hay varias que son muy conocidas en el país.



"Realmente son estructuras grandes, fuertes, se han judicializado en Bogotá, ya hay sentencias condenatorias y gente imputada, y tenemos otras investigaciones en ciudades que por ahora no podemos compartir", dijo.

La funcionaria aseguró que, en los últimos cuatro años, ha habido imputaciones cercanas a los 1,7 billones de pesos en temas de facturación falsa, prácticas que se han utilizado para disminuir el pago de renta mediante la disminución de la base gravable de la renta.



"Una empresa real hace una venta, cobra un IVA que debe entregárselo bimestralmente al Estado, a la Dian, entonces para apropiarse de ese IVA acuden a la estructura delictiva que vende facturación y le compran facturas por los mismos valores", explicó la directora.



La directora, además, habló sobre los delitos que las empresas pueden enfrentar si incurren en este tipo de conductas.

"Lo primero es que es una apropiación porque como comerciante yo tengo la función pública de recaudar el IVA, el Estado me da la facultad para entregarlo, no para quedármelo. Aquí se habla de defraudación tributaria, pero realmente lo que estamos imputando es enriquecimiento ilícito de particulares, porque el tipo penal de defraudación es subsidiario, se aplica siempre y cuando no exista un delito sancionado con pena mayor, además tiene otros elementos que eso es inaplicable en la práctica, porque exige que la Dian haga la fiscalización, que termine con una resolución de liquidación oficial y que se resuelva un recurso de reconsideración".



Y agregó: "En ese orden en la Fiscalía estaríamos sentados esperando a que la Dian haga la fiscalización, porque como es una norma nueva, la Dian todavía no ha adelantado mayores procesos de fiscalización o no ha llegado a liquidaciones oficiales. Aquí estaríamos esperando que la Dian denuncie eso, y como es un delito subsidiario tranquilamente nos podemos ir al enriquecimiento ilícito y ya los jueces como de garantías como de conocimiento han aceptado esa postura de la Fiscalía".



