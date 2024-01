Así es la 'Casa Colombia', el lugar que el Gobierno rentó en Davos por $4.500 millones

Archivo Particular

Durante 5 días, entre el lunes 15 y el viernes 19 de 2024, la ciudad de Davos (Suiza) es el epicentro de la economía mundial. Allí, como ya es tradición desde hace varias décadas, se reúnen 2.700 líderes mundiales, empresarios, presidentes de naciones y compañías y expertos de 130 países para hablar y debatir sobre la actualidad mundial, sobre todo con un enfoque económico.



Este encuentro es conocido como la asamblea anual de la organización no gubernamental (ONG) Foro Económico Mundial (FEM), y también es un espacio en el que se pueden realizar negocios.

Como ya se dijo, por estos días Davos centra la atención mundial y Colombia, como también es tradición, no se 'escapa' de la importancia del FEM y, sí, participa de la reunión.



El principal representante del país es Gustavo Petro, el presidente de la República y quien estará acompañado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el de Comercio, Germán Umaña; y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, así como representantes de esas carteras y de la agencia ProColombia.

Y para el FEM 2024, el país, curiosamente, ha llamado la atención y ha sido protagonista desde el primer día.

Colombia, sobresaliendo en el Foro Económico Mundial 2024

Dos han sido las razones por las que Colombia ha sido protagonista en el inicio de esta edición del FEM 2024.

La primera es un lugar, denominado 'Casa Colombia', que ha generado críticas, polémica y también defensas desde el Gobierno Nacional.

Y es que la 'Casa Colombia' es un lugar (un local, una casa) que fue arrendado por la administración Petro por 1 millón de francos suizos, poco más de 4.500 millones de pesos, para ser usado por 5 días, del 15 al 19 de enero

Las críticas van desde que es innecesario y muy caro hasta que será un espacio que se usará para que la comitiva colombiana pase los próximos días. No obstante, el Gobierno ha explicado la intención de este lugar.

'Casa Colombia'. Archivo Particular

Para qué se usará la 'Casa Colombia'

Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo explicaron que es la primera vez que Colombia hace algo como la 'Casa Colombia' en Davos y que es "un espacio que incluirá degustaciones gastronómicas, muestras culturales, así como reuniones y conversatorios con potenciales inversionistas".



Agregaron que su objetivo principal es posicionar la estrategia de 'Colombia, el país de la belleza' como destino para el turismo sostenible a través de la promoción de sus regiones turísticas.

'Casa Colombia'. Archivo Particular

Además, que será un lugar para evidenciar los avances del país en materia de transición energética, sostenibilidad ambiental, infraestructura turística y oportunidades de inversión.

Cuestionado al respecto, el presidente Gustavo Petro comentó que la 'Casa Colombia' es una inversió y que no se arrendó para que la delegación duerma ahí.

"No se arrendó para dormir ahí durante la estancia en Davos, sino porque se busca atraer el turismo hacia Colombia en beneficio de toda la sociedad colombiana. Se aprovecha este tipo de foros mundiales, a los que llegan miles de periodistas, de gente de todo el mundo y de un sector muy adinerado, precisamente para que se pueda atraer el turismo hacia Colombia en beneficio de toda la sociedad colombiana. Es una inversión", agregó el mandatario

Petro, el otro protagonista de Colombia en el FEM

Y precisamente el presidente Petro fue la otra razón por la que Colombia fue protagonista del primer día del FEM 2024.



¿La razón? La Presidencia de la República informó que Petro no iría a Davos, pues la posesión de Bernardo Arévalo como nuevo presidente de Guatemala se alargó (fue hasta la madrugada de este lunes 15) y habría tenido efectos en la agenda del mandatario colombiano en el Foro, por lo que no se justificaba viajar.



No obstante, una vez se hizo público lo de la 'Casa Colombia' y se dieron comentarios del estilo de "¿cómo es esto? Petro se la pasa hablando mal del capitalismo y del Foro Mundial Económico (sic) en Suiza, pero se gasta 4.588 millones de pesos alquilando una casa en Suiza por 4 días", de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, el presidente dio las explicaciones de en qué se usaría el lugar y confirmó que sí estará en Davos.

