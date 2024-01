Mintrabajo no ha presentado pruebas sobre supuestos caso de maltrato en Van Camp's

Tras el revuelo generado por una denuncia de supuestas condiciones laborales deplorables dentro de la empresa de atunes Van Camp's, la empresa de alimentos le solicitó al Ministerio del Trabajo las pruebas sobre estas denuncias.

Cabe resaltar que la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, replicó esta denuncia y pidió investigar el caso en el que una empleada alegó que en la empresa no les permitirían a los empleados no ir al baño y utilizar pañal.



Y es que la empresa aseguró recientemente que la cartera no ha recibido pruebas sobre estos hechos, según información de la emisora 'W Radio', pues solo se tiene el testimonio de la empleada.

Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez / marca de atún Van Camp's Archivo particular

No obstante, Ana del Carmen, otra trabajadora de la empresa de atún, en declaraciones para el mismo medio, aseguró que las versiones de la ministra, en las cuales afirma que la empresa descontaba una parte del salario a sus empleados por ir al baño durante su jornada laboral, no son ciertas.



"Aquí habrá mujeres que usan pañal porque nosotras menstruamos y quizá son fuertes, pero que nosotras usemos pañal para estar adentro, eso es mentira. Entro y salgo de la planta cuantas veces yo quiera", dijo la trabajadora para la emisora.



Y es que la mesa de trabajo que se debió hacer por parte del Ministerio con los directivos del Van Camp's, los sindicatos y trabajadores para consolidar una denuncia, nunca fue convocada, según información de 'W Radio'.



