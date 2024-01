Renunció el fiscal encargado del caso Uribe: ¿quién lo reemplazará?

El fiscal que llevaba el caso del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal ante la Corte Suprema renunció este martes, a la espera de que este organismo formule o no cargos contra el exmandatario.



El actual fiscal, Andrés Palencia, presentó la renuncia "argumentando razones personales, relacionadas con la salud de su familia", informó la Fiscalía en un comunicado.



Por ello, "con el propósito de dar continuidad a la actividad investigativa relacionada con el proceso que se sigue contra el señor expresidente Álvaro Uribe, por fraude procesal y soborno a testigos, se ha asignado el caso al Fiscal 12 Delegado ente la Corte", que es Víctor Salcedo.

Este cambio se produce a puertas de que la Fiscalía evalúa si presenta cargos contra el expresidente, después de que el pasado 6 de octubre la Justicia le dijera por tercera vez que hay razones para hacerlo.



Sin embargo, han pasado más de tres meses y el ente acusador aún no ha decidido si va a acusar a Uribe.



Palencia fue asignado en octubre después de que la Fiscalía recibiera una vez más la decisión de la Justicia de no archivar el caso contra Uribe y ordenara que formulara cargos. En ese entonces, el fiscal aludió que estaba realizando "una serie de actos de investigación complementarios" antes de tomar una determinación.



Para esa época, el senador Iván Cepeda, víctima en este caso judicial, denunció que la Fiscalía está favoreciendo "un escenario de impunidad" a favor del exmandatario por la dilación en el proceso.



"La Fiscalía General de la Nación busca una vez más propiciar un escenario de impunidad a favor del imputado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no tiene un propósito distinto a presentar una tercera solicitud de preclusión y sumar tiempo para que la acción penal prescriba", consideraron entonces Cepeda y su abogado, Reinaldo Villalba.

Los detalles del caso

El caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.



Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.



Uribe dejó su escaño para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la justicia ordinaria. La Fiscalía entonces decidió que no había pruebas para perseguir judicialmente al expresidente.



Por ello, solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que ha sido negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá.



El caso que le concierne es porque las víctimas consideran que Uribe, a través de su entonces abogado, Diego Cadena, habría sobornado a testigos en el caso de Cepeda, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra del expresidente y sus posibles vínculos con el paramilitarismo.



El perfil del nuevo fiscal encargado

El fiscal Víctor Salcedo y el expresidente Álvaro Uribe Archivo particular

Por medio de un comunicado de prensa, se informó de la asignación del fiscal 12 ante la Corte, Víctor Andrés Salcedo, figura destacada en la entidad por liderar procesos de gran magnitud.



Uno de los expedientes bajo la dirección de Salcedo implica al fiscal Daniel Hernández, encargado de las investigaciones del caso Odebrecht, quien enfrenta imputaciones por presunta comisión de prevaricato por omisión y amenazas a testigos.



Salcedo es abogado con especializaciones en Alta Gerencia, Derecho Público y Derecho Penal, además de contar con un máster en Derecho Penal Internacional.



En su historial profesional, ejerció como procurador Judicial Penal II ante el Tribunal Superior de Bogotá y Montería, desempeñó el cargo de coordinador Nacional de Justicia Transicional en la Procuraduría y fue exmagistrado auxiliar de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.



PORTAFOLIO- EFE