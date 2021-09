Cronología del caso que sacó a Karen Abudinen del MinTIC

Uno de los hechos que más revuelo ha causado en el país en 2021 tiene que ver con el cuestionado contrato establecido entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), en el que están embolatados 70.000 millones de pesos de adelanto del proyecto, que aún no se ha ejecutado.



Por cuenta de esta situación, la ex jefe de esta cartera, Karen Abudinen, afrontó una moción de censura en el Congreso por supuestas irregularidades en el contrato que buscaba llevar internet a colegios de zonas rurales apartadas del país.



En la actualidad, el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados ya está caducado y fue entregado a la ETB para que ejecute el proyecto, mientras avanzan investigaciones de orden penal, civil y administrativo en la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, con el fin de recuperar el dinero del adelanto y hallar a los responsables que falsificaron la garantía para desarrollar el contrato.



Pero, ¿cómo se llegó hasta este punto y cómo ha avanzado el proceso? Le contamos cómo ha sido la cronología de este caso que tiene en líos a la Ministra TIC, Karen Abudinen.



- El 27 de mayo pasado el MinTIC comunicó el proceso de incumplimiento del contrato.



- Casi un mes después, el 25 de junio se abrió la audiencia de presunto incumplimiento.



- Ese mismo día (25 de junio) el Ministerio se dan cuenta que la garantía presentada por la empresa era falsa. Inmediatamente se llevó el caso a la Fiscalía General de la Nación, en donde se han hecho 10 ampliaciones al proceso.



- El 25 de junio también se le dio traslado al caso a la Procuraduría y la Contraloría, en donde hubo más de 16 requerimientos.



- El 29 de junio hubo una audiencia de presunto incumplimiento en contra de la UIT Centros Poblados por la caducidad del contrato.



- El 19 de julio se declara la caducidad del contrato con esta Unión Temporal.



- El 30 de julio de cambia la supervisión del contrato.



- El 2 de agosto se realiza auditoría de control interno en MinTIC.



- Por su parte, el 5 de agosto se inició investigación por presunto incumplimiento de la interventoría consorcio 20/20, que aún continúa.



- El 6 de agosto se realizó requerimiento formal a la fiducia.



- El 9 de agosto se realizó visita a la fiducia.



- El 13 de agosto se ordenó el pago de la cláusula penal y pecuniaria que asciende $39.000 millones.



- El 17 de agosto se realizó el requerimiento a la Dian.



- El 20 de agosto se ordenó los embargos de cuentas, empresas, inmuebles, entre otros, de la Unión Temporal Centros Poblados.



- El 24 de agosto se reasignan el polémico contrato a ETB para que continúe con su ejecución.



- El 2 de septiembre también se realizó la audiencia de presunto incumplimiento de SES Colombia que habría validado los documentos falsos para la entrega del contrato de conectividad.



- El 3 de septiembre fue el debate de moción de censura contra la ministra Karen Abudinen.



- El 9 de septiembre, en la mañana, se dio a conocer que el presidente Iván Duque le pidió la renuncia a Abudinen.



- El 9 de septiembre, en la tarde, Abudinen renunció a su cargo.



