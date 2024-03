Se calienta pulso por agenda de la reforma pensional

Un fuerte choque se dio ayer entre senadores, el Presidente del Congreso, Iván Name, y el presidente de la República, Gustavo Petro; porque no se agendó el debate de la reforma pensional para la próxima semana en el Legislativo.



Toda esta pelea comenzó luego de que la senadora Angélica Lozano denunció por medio de sus redes sociales que el trámite de este proyecto de ley está en riesgo porque no se programó dentro de la agenda en los días por venir.



“Esta reforma pensional es trascendental, compleja, está bien enfocada, amerita debate franco, público, tenemos que hacerle muchos arreglos y ajustes en los detalles: ¡trabajar, no hundirla por trámite! (...) El deber institucional de la mesa directiva es agendar para debate. A voto limpio la mejoramos o se archiva”, dijo Lozano.



Ante esto y al ser requerido por los medios de comunicación, el presidente, Gustavo Petro, lamentó que esto suceda y reiteró que los cambios sociales que busca su gobierno son necesarios, ya que tanto el modelo pensional como el de salud, son insostenibles.

Reforma pensional. iStock

“Si el Congreso no debate, igual se van a caer. Y en esa medida me adelanto, bajo la ley vigente, a construir las transiciones que merece el país, que en el caso pensional es hacia que los hoy adultos mayores, hombres y mujeres que no tienen pensión, que son casi 3 millones de personas que andan en las calles, que no tienen para un plato de sopa, puedan tener un bono pensional”, indicó.



El jefe de Estado agregó que “el Congreso determinará. Si hunde las reformas, se desploman los sistemas de inmediato, de manera rápida y sin transición. Nos tocará reemplazarlos rápidamente”.

​

Esto fue contestado muy rápido por el presidente del Congreso, Iván Name, quien le recordó al mandatario nacional que no está por encima de la ley.



“Ni engavetada, ni en riesgo por falta de agendamiento. La reforma pensional continúa su trámite el miércoles de la semana entrante. La miopía centralista de algunos les impide mirar hacia las regiones”, explicó Name.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio