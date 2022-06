Claridad en consultas previas piden Acolgen y ACP al nuevo gobierno

Si hay sectores que saben lo que es trabajar en las zonas apartadas de Colombia, y hacer lobby en Bogotá, son los generadores de energía eléctrica y los de hidrocarburos (petróleo y gas), y son responsables de las fortalezas del país en esas actividades.



Colombia es reconocida como una potencia energética y se mantiene autosuficiente en el tema petrolero. Aunque ya hace importación de gas, ambos sectores consideran de suma importancia trabajar con las comunidades menos favorecidas del país y con las que rodean los proyectos, pero ese trabajo debe estar muy bien regulado y transparente para todas las partes.



Más generación



Las empresas generadoras reunidas en Acolgen, señalan que es importante asegurar el abastecimiento de gas natural, pues su peso en la matriz energética es del 15% y en temporadas secas es cuando mayor demanda hay del combustible.



Por ello, la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, destaca la importancia de acceder a la regasificadora del Pacífico y la renovación de la del Atlántico, lo que sin duda atrae más inversión al sector.



Gutiérrez, solicita al nuevo gobierno avanzar en la electrificación total del país, con proyectos que incentiven la inversión en las zonas de difícil acceso con proyectos costo-eficientes.Le cuentan al Gobierno, la importancia de seguir trabajando en una complementariedad y eficiencia de todas las tecnologías.



Actualmente, las tecnologías solares y eólicas representan menos del 1 % de la matriz de generación, pero el próximo año con la entrada de los nuevos proyectos pasarán a representar el 12%, lo que redunda en que el país tenga energía 24-7. Para Acolgen, es vital incorporar el hidrógeno como tecnología energética, y para ello ven importante tener incentivos que le den viabilidad.



Asimismo como complemento a la entrada de nuevas tecnologías a la generación, la asociación afirma que se requiere el acceso a un sistema robusto de almacenamiento de energía. Aprovechando la fortaleza del país, consideran importante la integración energética de Colombia con Panamá y los países de Sur América.



‘Crudo’, igual es bueno



Son tantos los usos del crudo distintos a los combustibles que están en la vida diaria, que pretender que no son importantes puede ser costoso. Solo en fertilizantes, prendas de vestir, insumos para medicina, copan buena parte de las actividades cotidianas.



Según el Plan Energético Nacional 2020 - 2050, de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), un 62% del consumo final de energía del país corresponde a combustibles derivados del petróleo y gas; y la expectativa es que a 2050 estos energéticos continúen representando más del 50% del consumo final de energía.

Así opina Francisco José Lloreda Mera, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).



El ejecutivo afirma que ese “es uno de los motivos por los que el próximo Gobierno deberá impulsar una transición energética responsable, con un esfuerzo importante en la incorporación de nuevas fuentes de energía, mientras a su vez garantiza la soberanía energética a través del impulso a la exploración y producción de petróleo y gas. Es importante tomar las decisiones adecuadas para no depender en el futuro cercano de otros países, contar con precios competitivos en el costo de las energías y garantizar la sostenibilidad económica y fiscal del país”.



Será importante también asegurar el abastecimiento de gas, energético fundamental para respaldar la transición, lo que requerirá flexibilizar la comercialización del gas natural, avanzar en la conexión de los mercados de la costa y el interior, y asegurar la competencia en igualdad de condiciones del gas nacional vs. el gas importado.



La ACP afirma que “dentro del plan de trabajo, esperamos que la industria del petróleo y gas pueda ser un instrumento de desarrollo económico y social para avanzar en la transformación productiva del país, por eso los aportes que realiza el sector vía impuestos, regalías, dividendos, serán fundamentales para apalancar esta transformación”.



La ACP siente que en asuntos sociales y relacionamiento territorial, el reto es fortalecer la relación y el trabajo coordinado entre Gobierno, industria y comunidades; contar con mecanismos claros de participación ciudadana, diálogo social y protesta social pacífica; y fortalecer los mecanismos de financiación conjunta de proyectos (por ejemplo, Obras por impuestos y Obras por regalías).



