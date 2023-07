El 'regaño' de Claudia López a Petro por la inseguridad en Bogotá

La inseguridad parece no dar tregua en Bogotá, pues, en los últimos días se ha viralizado un video en el que se puede observar como dos sujetos robaron con armas de fuego a un repartidor de domicilios y a un taxista que transitaban por la carrera Séptima con calle 98, a plena luz del día.

Este y otros hechos de inseguridad no pasaron por alto por parte de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, quien a través de sus redes sociales, se refirió a esta situación puntual, haciéndole también un 'jalón de orejas' a la Policía Metropolitana de Bogotá por no reaccionar a tiempo.



"Es inadmisible lo ocurrido en plena Séptima al lado de las instalaciones de la fuerza pública que se tomó más de 15 minutos para llegar a un atraco. Eso no se compadece con el respeto y el respaldo que le hemos dado a la Policía, no podemos aceptar que ese tipo de hechos queden impunes", dijo la alcaldesa en su cuenta de Twitter.



Adjunto al tuit, la alcaldesa también envió un video con mensaje al presidente Gustavo Petro, mencionando que en la ciudad "estamos asediados por el atraco". De igual manera, López mencionó que desde la administración distrital se han invertido más de 650.000 millones de pesos en la fuerza pública.



"Los bogotanos nos sentimos abandonados y menospreciados en materia de seguridad por el Gobierno Nacional", mencionó en el video.



La primera mandataria de la ciudad instó que la alcaldía firmó "un convenio en 2021" para formar policías para la capital, pero mencionó que la mitad de estos agentes fueron trasladados a otros lugares del país.



"El presidente es el único comandante en jefe de la Policía. Bastaría su orden para que nos devuelvan los 1.500 policías profesionales que pagamos y se los llevaron a otros lugares. ¡A Bogotá la engañaron! Pagamos por ellos y en vez de más, hoy tenemos menos policías profesionales", agregó.

