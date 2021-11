Arranca en firme el cobro por parqueo en espacio público en Bogotá

Archivo particular

El programa ‘Zonas de Parqueo Pago’, de la Secretaría de Movilidad arrancó en firme en Bogotá y, desde este martes 16 de noviembre, comenzó el cobro por el estacionamiento en la vía pública.



Vale la pena recordar que este programa contó con dos semanas de pedagogía para que la ciudadanía se fuera familiarizando con el nuevo sistema.

(Vea: Inician transferencias del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá).

Los primeros 1.000 cupos, inicialmente, están ubicadas en el sector de Chicó Norte, en la localidad de Chapinero, entre las calles 76 y 94; y entre la Autopista Norte y la carrera 11.

Se espera que al concluir el 2022 la capital cuente con más de 13.000 cupos para estacionamiento.

Para reconocerlas, las zonas de parqueo pago estarán demarcadas con recuadros blancos en el suelo y, además, tendrán una señalización informativa mostrando los horarios y tarifas del servicio.

(Vea: Gobierno de Claudia López vendería el 9,4 % de las acciones del GEB).

El horario de las zonas de parqueo está comprendido de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., mientras que los sábados tendrá un horario entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Fuera de ese horario y tanto los domingos como los días festivos, las zonas no generarán cobro alguno y los ciudadanos podrán estacionarse sin consecuencias.

El cobro se realiza por fracciones de 30 minutos y de manera anticipada. La tarifa varía de acuerdo con el tiempo de permanencia y el tipo de vehículo.

(Vea: Reglas para acceso a vivienda en Bogotá por las que critican al POT).

Los automóviles pagarán una tarifa de $3.000 por fracción, si su estadía no supera las 2 horas, que en caso de que sea así, pagará $4.600 por fracción de 30 minutos. Para las motos la tarifa es de $2.100 por fracción de media hora, si no supera las 2 horas. Si lo hace, la tarifa será de $3.200 por fracción de media hora.

El pago se hará por la app Zona de Parqueo Pago que el usuario deberá descargar en el celular, o directamente en efectivo con el facilitador, debidamente identificado, que esté a cargo de los cupos de estacionamiento.

(Vea: Bogotá con $27 billones para obras).

PORTAFOLIO