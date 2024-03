Gremio de energía denuncia al director de la Creg por prevaricato por omisión

El gremio de Comercializadores Distribuidores Sin Generación Despachada Centralmente (Codisgen) informó que interpuso una denuncia penal en contra de Ómar Prías, en su calidad de director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



De acuerdo con el gremio, esto se explica por el riesgo en el que se está poniendo a las compañías de comercialización de energía. La denuncia penal argumenta que hay un prevaricato por omisión por parte del funcionario por no haber actuado con la diligencia que se debería para evitar una crisis financiera.



De hecho, expresaron que desde hace más de un año han generado alertas por cuenta de su situación, por más de 25 escritos dirigidos a la Comisión y otras tantas 19 reuniones para presentar sus preocupaciones y propuestas.



Aseguran que a pesar de estos esfuerzos, ninguno de sus puntos se tuvo en consideración para emitir regulaciones que les permitieran sortear la crisis.



Vale la pena recordar que tras la pandemia se presentaron dos situaciones que afectaron la caja de las compañías. Lo primero fue la congelación de la tarifa, que generó un saldo en contra de los usuarios que se debía transferir a la tarifa y en segundo lugar hubo un incremento importante en los indexadores que se usan para los diferentes componentes de la tarifa.

Energía iStock



Esto llevó a que las compañías de comercialización de energía no pudieran recuperar la deuda de los usuarios, que ya asciende a más de $6 billones y es particularmente complejo en la costa caribe, donde la deuda de los dos comercializadores suma $2,5 billones.



Otro punto sobre el que Codisgen hace énfasis es que durante septiembre de 2023 el precio de la energía en bolsa escaló 400% y que según el gremio se explica por "la posibilidad de los agentes generadores de energía para ejercer poder de mercado, problemática frente a la cual él director de la Creg no ha tomado decisiones de fondo para corregir".





“Este grupo de empresas ha financiado en $5 billones a los usuarios; no obstante, en vez de buscar soluciones para evitar el apagón financiero, el director de la Creg omitió mantener la regulación que obligaba a un poco de financiamiento por parte de los generadores de energía, el eslabón más fuerte de la cadena”, aseguró Mauricio Pava, apoderado del gremio en el pleito.

DANIELA MORALES SOLER

Portafolio